Utrudnienia w trzech dzielnicach Warszawy. Od poniedziałku zmiany w ruchu [MAPA] RDC 03.11.2024 16:58 Na poniedziałek, 4 listopada, drogowcy zaplanowali zmiany w ruchu na Sienkiewicza, Głębockiej i Sokołowskiej. Z kolei kolejarze zamkną ulicę Tunelową — poinformował stołeczny ratusz.

Utrudnienia drogowe (autor: WTP)

Drogowcy zamkną ulicę Sienkiewicza pomiędzy Jasną a placem Powstańców Warszawy. Początek robót w poniedziałek około godziny 6.

Mieszkańcy budynków stojących wzdłuż zamkniętego odcinka cały czas będą mogli dojechać lub przejść do posesji.

Zaczyna się także kolejny etap budowy buspasa na ulicy Głębockiej. Od poniedziałku kierowcy pojadą drugą nitką pomiędzy centrum handlowym a ulicą Malborską.

Będzie tu po jednym pasie w każdym kierunku. Na skrzyżowaniu z Malborską kierowcy pojadą Głębocką prosto lub w prawo – nie skręcą w lewo, w ulicę Przy Grodzisku.

Drogowcy wyremontują też ulicę Sokołowską na Woli. Na jezdni pojawi się nowy asfalt. Roboty wystartują w poniedziałek około godziny 22.

Kierowcy nie przejadą od Wolskiej do św. Wojciecha. Utrudnienia potrwają do piątku, 8 listopada, do godziny 6.

Również w poniedziałek, 4 listopada, plac budowy wokół Dworca Zachodniego zajmie ulicę Tunelową. Od godziny 6 kierowcy nie wjadą w ulicę Tunelową z Kolejowej.

Autobusy linii 103 nie dojadą do pętli przy Dworcu Zachodnim od strony ulicy Tunelowej. Będą kończyły i zaczynały kursy na przystanku Brylowska 01, który jest na ulicy Brylowskiej, około 150 metrów przed skrzyżowaniem z Prądzyńskiego.

W kierunku Metra Młociny pojadą: Prądzyńskiego, Kolejową, Przyokopową do Karolkowej i swojej stałej trasy.

