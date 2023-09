Pierwsi zawodnicy dotarli na metę. Trwa 45. Maraton Warszawski [UTRUDNIENIA] RDC 24.09.2023 09:26 Ulicami stolicy biegnie 45. Maraton Warszawski. Pierwsi zawodnicy dotarli już na metę. Na kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają gigantyczne utrudnienia. Ulice wyłączane są z ruchu od godziny 8:30. Z kolei pierwsze drogi zaczęły być udrażniane po godzinie 11, a ostatnie będą do godziny 16. Tylko ulica Emilii Plater zostanie otwarta dopiero w poniedziałek, 25 września o godzinie 1 w nocy.

45. Maraton Warszawski (autor: piotr dymus/nnmaratonwarszawski.com)

Wielka biegowa impreza dziś w stolicy. O 9:00 wystartował 45. Maraton Warszawski. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt tysięcy biegaczy.

Pierwsi zawodnicy dotarli już na metę. Węgier Levente Szemerei z czasem 2:15.32 i Ewa Jagielska - 2:34.43, wygrali 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. W towarzyszącym biegu „Warszawska Dycha” najlepsi byli Andrzej Starżyński i Izabela Paszkiewicz.

Dyrektor Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina oznajmił, że biegacze po raz pierwszy wystartowali spod Pałacu Kultury i Nauki.

— My mówimy, że będzie fajnie, będzie grała muzyka, będą leżaczki, przyjdźcie i usiądźcie. A tak naprawdę zastawiamy pułapkę na tych ludzi. Nam zależy, żeby ludzie zobaczyli tych biegaczy z bliska — mówi Tronina.

Promocja Warszawy?

Dyrektor stołecznego Biura Sportu i Rekreacji Janusz Samsel podkreśla, że maraton jest też formą promocji miasta.

— Coraz więcej gości zagranicznych odwiedza Warszawę. Stolica jest też miejscem na dobry odpoczynek weekendowy, a imprezy sportowe i turystyka sportowa, to jest coś, co może przyciągnąć do nas osoby, które nie były w tej części Europy, nie były w Warszawie — tłumaczy Samsel.

Oprócz głównego biegu odbędzie się również wiele wydarzeń wokół maratonu. Chodzi m.in. o bieg Warszawska Dycha czy Sztafeta Maratońska.

Zamknięte ulice kilku dzielnic?

Maratończycy na trasę wyruszyli w niedzielę, 24 września o godzinie 9. Spod PKiN pobiegną przez Pragę i Wolę na Bemowo, Młociny i stamtąd wrócą do centrum.

Pierwsze utrudnienia dla mieszkańców zaczęły się już w piątek. Ograniczone zostało parkowanie na ulicy Emilii Plater – od Alej Jerozolimskich do ulicy Świętokrzyskiej oraz w Alejach Jerozolimskich na kilku miejscach pomiędzy rondem Czterdziestolatka a ulicą Kruczą i na ulicy Chałubińskiego w rejonie Nowogrodzkiej – po obu stronach drogi.

„W związku z ograniczonym ruchem na ulicy Emilii Plater nieco inną trasą w okolicy Dworca Centralnego jeżdżą autobusy linii dziennych i nocnych (do ok. godz. 1 w poniedziałek 25 września)” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

WYSTARTOWAŁ 🏃🏃🏻‍♀️🏃🏃🏻‍♀️🏃🏃🏃🏻‍♀️

Wyłączanie ruchu

Ulice będą wyłączane z ruchu w niedzielę, 24 września, od godziny 8.30. Wówczas kierowcy nie pojadą już między innymi Alejami Jerozolimskimi (od ronda Czterdziestolatka do mostu Poniatowskiego), mostami Poniatowskiego, Świętokrzyskim i połową Gdańskiego (zamknięta jezdnia w stronę Śródmieścia, a także Wybrzeżem Helskim i fragmentem Wybrzeża Szczecińskiego.

Wraz z przemieszczaniem się biegaczy – ok. 9-9.30 – zamykane będą kolejne ulice na Woli, Bemowie i Bielanach. Ostatnie kilometry maratończycy pokonają w Śródmieściu. Od 10 wyłączone zostaną ulice Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat (fragment), Świętokrzyska, Jasna, Złota i Marszałkowska (fragment).

„Ulice będą otwierane możliwie szybko po uprzątnięciu trasy. Pierwsze drogi będą udrażniane już po godzinie 11, ostatnie do godziny 16. Tylko ulica Emilii Plater zostanie otwarta dopiero w poniedziałek 25 września o godzinie 1 w nocy” - przekazał stołeczny ratusz.

Utrudnienia dla pieszych i zmiany w komunikacji miejskiej

Utrudnienia czekają też pieszych. Wszystkie „zebry” na ulicach, którymi przebiegać będzie rywalizacja zostaną zamknięte. „Kto będzie chciał przejść przez jezdnię, będzie kierowany do wyznaczonych miejsc, gdzie ruchem będą sterować upoważnione osoby” - wyjaśnił ratusz.

Na czas maratonu wprowadzone także ograniczenia w parkowaniu. W niedzielę, 24 września, od godziny 8 do 16 zakaz parkowania – także na wyznaczonych miejscach postojowych – obejmie ulice, którymi będą poruszali się biegacze.

W niedzielę autobusy oraz tramwaje poruszające się po ulicach pokrywających się z trasą biegu, będą kierowane na trasy objazdowe.

„Objazdami pojadą tramwaje linii: 4, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 33, 35, 36, 76 oraz autobusy linii: 100, 102, 103, 107, 110, 111, 116, 117, 122, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 146, 147, 156, 157, 158, 160, 162, 166, 167, 175, 180, 184, 185, 197, 200, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 503, 504, 507, 517, 519, 520, 522, 523, 525” - poinformował ZTM.

Autobusy kilku linii będą kursowały na skróconych trasach: 106 (Ostroroga – pl. Teatralny), 114 (Bródno - Podgrodzie - Chomiczówka), 178 (Skorosze - Rondo Daszyńskiego), 181 (Metro Młociny – Cm. Północny), 222 (Spartańska – pl. Trzech Krzyży), 518 (Nowodwory – Metro Marymont), 521 (Falenica – Wiatraczna). Na trasy nie wyjadą autobusy linii: 201, 409 i Z12.

Uczestnicy biegów w dniu 24 września, na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1 strefy biletowej ZTM.

