Burze na Mazowszu. Możliwe porywy wiatru do 90 km/h [ALERTY IMGW I RCB] RDC 02.05.2025 20:36 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami dla Mazowsza. Mogą wystąpić porywy wiatru do 90 km/h oraz lokalnie grad. Alerty rozesłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burza nad Mazowszem (autor: RDC)

Groźne burze z gradem i silnym wiatrem prognozowane są niemal w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty.

Warunki atmosferyczne pogarszają się z każdą godziną. Burze 1. stopnia przemieszczają się z zachodu na wschód kraju. Silniejsze burze 2. stopnia występują w pasie od województwa lubuskiego, przez pomorskie, po warmińsko-mazurskie.

W nocy burze utrzymają się głównie w centrum i na północy kraju, lecz stopniowo będą tracić na sile. W sobotę groźne zjawiska pogodowe wystąpią na południu, od Dolnego Śląska po Podkarpacie.

Burze na Mazowszu

Na Mazowszu występują ostrzeżenia 1. i 2. stopnia.

Od godz. 15:00 na terenie powiatów zachodnich i centralnych (w tym Warszawie) zaczęły obowiązywać ostrzeżenia 2. stopnia.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad” — czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia 2. stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Od godz. 17:00 zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia w pozostałej części Mazowsza.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad” — przekazali synoptycy IMGW.

Ostrzeżenia 1. stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 procent.

Prognoza pogody na 3 i 4 maja

Jak informuje IMGW, Europa na przeważającym obszarze będzie pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych, jedynie Wyspy Brytyjskie oraz południe kontynentu będzie pod wpływem słabych wyżów. Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad północnej Finlandii, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, ułożonego niemal równoleżnikowo, oddzielającego masy powietrza polarnego morskiego: ciepłą nad południową połową kraju od chłodniejszej, napływającej nad północną część.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy kraju bez opadów; na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, na południu lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów w pasie centralnym do 20 mm, na południu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. C miejscami na północy, około 23 st. C w centrum, do 28 st. C na południu; chłodniej tylko nad morzem, około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, na południu lokalnie do 90 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do około 75 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, w centrum, na południu i wschodzie przejściowo o natężeniu umiarkowanym; na południu kraju miejscami burze, najsilniejsze przed północą, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie w czasie burz do 25 mm. Temperatura minimalna od 5 st. C, 7 st. C na północy, około 11 st. C w centrum i w rejonach podgórskich, do 14 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w centrum, na zachodzie i wybrzeżu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, początkowo na południowym wschodzie do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu, wschodzie i północy kraju; na południowym wschodzie miejscami burze z opadem deszczu do 25 mm, lokalnie z gradem, zwłaszcza na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem, około 11

st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu także dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich, wieczorem zmienny.

W nocy z soboty na niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do około 15 mm. Temperatura minimalna około 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny, dopiero nad ranem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, zachodni.

Czytaj też: Czy w piątek 2 maja można jeść mięso?