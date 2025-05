Dziś 33. Bieg Konstytucji 3 Maja. Duże utrudnienia w centrum Warszawy [MAPA] RDC 03.05.2025 09:21 Dzisiaj godzinie 11 rozpoczęła się 33. edycja Biegu Konstytucji 3 Maja na dystansie 5 km. W tym roku organizatorzy zaplanowali nową trasę. Start i meta są przy Placu Trzech Krzyży. W Warszawie utrudnienia. Wybrane ulice zamknięte, a kierowcy i pojazdy komunikacji miejskiej na objazdach.

Bieg Konstytucji 3 Maja (autor: UM Warszawa)

Bieg Konstytucji 3 Maja w tym roku odbywa się na nowej trasie. Pierwsze zmiany dla kierowców zostały wprowadzone w sobotę, 3 maja, o godzinie 3:00. Wtedy zamknięty został plac Trzech Krzyży.

Jadący Alejami Ujazdowskimi będą musieli skręcić w ulicę Piękną w lewo lub w prawo, a z ulicy Hożej przejadą wyłącznie w Mokotowską.

Z Brackiej i Żurawiej otwarty pozostał przejazd do Książęcej. Natomiast z Książęcej można skręcić w lewo na plac Trzech Krzyży.

Zakazy skrętu w stronę placu Trzech Krzyży stanęły również na rondzie de Gaulle’a. Do czasu rozpoczęcia zawodów, z ulicy Mysiej będzie można wyjechać w lewo, w kierunku Alej Jerozolimskich.

O godzinie 8:00 została zamknięta ulica Książęca, a także Żurawia od Kruczej do placu. Ruch na ulicę Książęcą wróci o godzinie 13:00, a na plac Trzech Krzyży o 15:00

Na placu Trzech Krzyży nie będzie można parkować, a pozostawione pojazdy będą mogły zostać odholowane na koszt właściciela.

Biegacze na ulicach Warszawy

Cała trasa zawodów zostanie zamknięta dla ruchu w godzinach 10:30-13:00. Podczas zmagań zamknięte będą również wloty ulic oraz wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu.

Na najważniejszych skrzyżowaniach będą czuwali policjanci. Piesi przejdą przez trasę biegu wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez służby porządkowe.

Wzdłuż trasy, od godziny 10:00 do 13:00, będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Które ulice zostaną zamknięte?

Podczas zawodów ulica Myśliwiecka zostanie zamknięta za Hoene-Wrońskiego. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający do Wiejskiej.

Z alei Wyzwolenia przez plac Na Rozdrożu będzie można przejechać tylko do zjazdu na Trasę Łazienkowską w stronę Pragi-Południe. Oba wjazdy z Trasy Łazienkowskiej na plac zostaną zagrodzone.

Kierowcy jadący Belwederską od Nabielaka będą musieli skręcić w ulicę Gagarina lub Spacerową. Dalej przejadą tylko dojeżdżający do ulic: Lądowej, Parkowej i Sulkiewicza.

Na placu Unii Lubelskiej będzie można skręcić wyłącznie w prawo: z Polnej w Boya-Żeleńskiego, z Boya-Żeleńskiego w Puławską i z Puławskiej w Klonową. Jadący Puławską od Ursynowa będą kierowani do Waryńskiego. Na Waryńskiego nie będzie skrętu w Boya-Żeleńskiego, a z ulicy Stefana Batorego trzeba będzie skręcić w Waryńskiego.

Z ulicy Waryńskiego nie będzie można również skręcić w Nowowiejską w kierunku placu Zbawiciela. Natomiast wyjeżdżający z Kruczej od strony Alej Jerozolimskich dojadą tylko do Pięknej, gdzie będą musieli skręcić w stronę Alej Ujazdowskich i, pod nadzorem policji, przejechać ulicą Piękną w poprzek trasy przez Aleje Ujazdowskie.

Na placu Konstytucji nie będzie można przejechać w stronę ronda Dmowskiego – kierowcy skręcą w Koszykową lub zawrócą. Ruch na Marszałkowskiej w kierunku Waryńskiego będzie odbywał się bez zmian, ale kierowcy nie skręcą w Żurawią, Hożą i Piękną.

Na rondzie Dmowskiego będzie zamknięty zjazd w Aleje Jerozolimskie w kierunku mostu Poniatowskiego.

Autobusy pojadą zmienionymi trasami

W sobotę, 3 maja, autobusy linii 108 będą zaczynały trasę (i kończyły w przypadku kursów z Sadyby) na przystanku Książęca 02, znajdującym się na ulicy Kruczkowskiego niedaleko skrzyżowania z Rozbrat. Ruszając w stronę krańca św. Bonifacego najpierw zawrócą na wysokości PKP Powiśle i dalej pojadą już swoją normalną trasą.

Autobusy linii 116, 180 i 503 będą kursowały objazdem przez ulice Kruczą i Piękną; 118 i 166 przez ulice: Piękną, Górnośląską, Myśliwiecką i Rozbrat; natomiast autobusy linii 517 dojadą do ronda Dmowskiego (przystanek Centrum 06). Te zmiany potrwają do godziny 15:00, czyli jeszcze po planowanym zakończeniu imprezy.

Około godziny 8:00 zamknięty zostanie cały Plac Trzech Krzyży, a na trasę objazdową przez Aleje Jerozolimskie, Wioślarską i Ludną zostaną skierowane autobusy linii 127 i 131.

Między 10:30 a 13:00 wyłączona z ruchu będzie cała trasa biegu, a na objazdach znajdą się autobusy linii: 100, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525.

Więcej niż sport

W tym roku organizatorzy zapraszają do specjalnych stref kibicowania usytuowanych wzdłuż trasy oraz na starcie i mecie. Tam będzie można dopingować zawodników, korzystając z przygotowanych atrakcji i aktywności.

„Bieg Konstytucji to coś więcej niż sport – to spotkanie ludzi, energii i wspólnego entuzjazmu. Każdy kilometr to szansa na dobrą zabawę, zdrowy ruch i udział w wydarzeniu, które tętni energią i nawiązuje do ważnych chwil z naszej przeszłości. Niezależnie od tego, czy biegniesz, kibicujesz, czy po prostu chcesz poczuć atmosferę” — przekazał w komunikacie organizator wydarzenia - Fundacja Maraton Warszawski.

Bieg Konstytucji 3 maja to pierwsza tegoroczna impreza wchodząca w skład Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”, do której zalicza się również Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości.

Czytaj też: Finał piłkarskiego Pucharu Polski. Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin