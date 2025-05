Urodziny Aerosmith i rocznica albumu Dave Matthews Band. „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 16 Bogdan Fabiański 02.05.2025 22:22 Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

55 lat temu powstał w Bostonie rockowy zespół Aerosmith. Ich styl jest zakorzeniony w bluesie i hard rocku, ale zawiera też elementy pop rocka, heavy metalu, glam rocka i rhythm&bluesa. Określa się ich czasami jako „America’s Greatest Rock and Roll Band” lub „Bad Boys from Boston”.

Perry i Hamilton byli pierwotnie w zespole Jam Band, gdzie spotykali się z Tylerem, Kramerem i Rayem Tabano (zastąpionym przez Whitforda). Utworzyli Aerosmith, wydając 15 albumów i 72 single. Na całym świecie sprzedali ponad 150 mln płyt.

W latach 1979 i 1981 konflikty doprowadziły do odejścia Perry’ego i Whitforda, jednak w 1984 powrócili do zespołu.

W 1986 współpraca z rapowym zespołem Run DMC przy remake’u „Walk This Way” podniósł ich poziom popularności. Największe hity to m.in.: „Die (Look Like A Lady), „Angel”, „Rag Doll”, Love in Elevator”, Cryin”, “What it Takes”.

W 1998 roku doczekali się hitu no.1 „I don’t want miss a thing” (z OST „Armagedon”). Otrzymali sześć nagród American Music Awards i cztery nagrody Grammy. Tyler i Perry zostali wprowadzeni do Songwriters Hall of Fame.

30 lat temu ukazał się album „Live at Red Rocks”, który był pierwszą oficjalną płytą koncertową zespołu Dave Matthews Band. Wszystkie poprzednie ukazywały się jako bootlegi. Koncert został nagrany w amfiteatrze Red Rock w miejscowości Morrison w stanie Kolorado. Album jest też znany jako „LeRR”.

Koncert odbył się 15 sierpnia 1995 roku. Większość piosenek pochodziła wtedy z wydanego nowego albumu „Under the table and dreaming”. Niektóre utwory pojawiły się na pierwszej płycie „Remember two things”, inne wydano rok później na krążku „Crash” (1996). Jedno nagranie wydano dopiero w 2001 roku.

Album sprzedał się w ilości ponad 2 mln egzemplarzy. Warto też wspomnieć, że jest jeden cover, który napisał Bob Dylan w 1967 roku i zatytułowany „All along the watchtower”. Pozostałe nagrania należą do Dave’a Matthewsa.

W nagraniach usłyszymy (obok DMB) także Johna Denvera, Mike’a Taylora i Tima Reynoldsa. To porcja muzyki rockowej, folk rockowej z elementami country i jazzu.

W audycji „Bez limitu” przypomnę część pierwszą i drugą tego koncertu. Zapraszam w niedzielę 4 i 11 maja od 22:00 do 1:00.

