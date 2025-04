Muzyczny Radar Pawła Bobrowskiego vol. 8 Paweł Bobrowski 19.04.2025 15:43 Zapraszamy na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez dziennikarza muzycznego Polskiego Radia RDC Pawła Bobrowskiego. Audycja „Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego” jak w każdą sobotę od godz. 22:00–01:00.

Paweł Bobrowski (autor: RDC)

Lana Del Rey – „Henry, Come On”

To nowy singiel w stylu country, zapowiadający dziesiąty album artystki „The Right Person Will Stay”. Del Rey wystąpi na festiwalu Stagecoach 25 kwietnia z repertuarem country.

Addison Rae – „Headphones On”

Kolejny singiel z nadchodzącego debiutanckiego albumu „AR”, którego premiera planowana jest na 6 czerwca. Teledysk do utworu został nakręcony w Reykjavíku, prezentując artystkę w neonowych kolorach na tle islandzkich krajobrazów.

Julien Baker & Torres – „Send a Prayer My Way”

Wspólny album country dwóch artystek indie-rockowych, eksplorujący tematy religii, uzależnień i miłości. Połączenie banjo, pedal steel i introspektywnych tekstów daje nowoczesne podejście do muzyki.

Beirut – „A Study of Losses”

Siódmy album zespołu, inspirowany współpracą z szwedzkim teatrem cyrkowym Kompani Giraff. Połączenie charakterystycznych dźwięków Beirut z elektronicznymi brzmieniami w stylu Tangerine Dream.

Matmos – „Metallic Life Review”

Eksperymentalny album stworzony wyłącznie z dźwięków metalowych przedmiotów, takich jak garnki czy bramy cmentarne. Premiera zaplanowana na 20 czerwca, z udziałem artystów takich jak Susan Alcorn i Thor Harris.

Globalna światowa lista przebojów

„Billboard Global 200” Notowanie z 19 kwietnia 2025

1. „Die With A Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Nieprzerwana dominacja duetu na globalnej scenie muzycznej.

2. „APT.” – Rosé & Bruno Mars

Stabilna pozycja dzięki silnej współpracy artystów.

3. „Ordinary” – Alex Warren

Nowy talent zyskujący popularność dzięki emocjonalnemu przekazowi.

4. „Birds Of A Feather” – Billie Eilish

Długotrwały sukces potwierdzający globalny wpływ artystki.

5. „Anxiety” – Doechii

Szybki awans dzięki autentycznemu przekazowi, mediom społecznościowym i nowoczesnemu brzmieniu, które przypomina „Somebody That I Used To Know, Gotye.

Inne wydarzenia muzyczne

Mass Appeal ogłosiło serię siedmiu albumów „Legend Has It…” z udziałem ikon rapu, takich jak Nas, DJ Premier, De La Soul, Ghostface Killah i Raekwon.

Lorde zapowiedziała nowy singiel „What Was That”, który ma się ukazać pod koniec kwietnia, sygnalizując nową erę w jej twórczości.

Tennis ogłosił zawieszenie działalności na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie ostatni album studyjny i pożegnalną trasę koncertową.

Judas Priest i Alice Cooper ogłosili wspólną trasę koncertową po Ameryce Północnej w 2025 roku. Trasa, produkowana przez Live Nation, obejmuje 22 miasta i rozpocznie się 16 września w Biloxi, Mississippi, a zakończy 26 października w The Woodlands, Teksas. W wybranych terminach jako support wystąpi zespół Corrosion of Conformity.

