Koncerty Jethro Tull, debiutujący Marcus ivi, powrót zespołu Goya. „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 15 Bogdan Fabiański 25.04.2025 22:36 Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Bogdan Fabiański (autor: RDC)

Zespół Jethro Tull powstał w 1967 roku w Blackpool i to jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki rockowej. Pod kierownictwem charyzmatycznego lidera Iana Andersona, grupa stworzyła unikalne brzmienie, łączące rock, folk, blues, elementy muzyki klasycznej i jazzowej.

Ich twórczość cechuje zarówno wirtuozeria instrumentalna, jak i literackie teksty, które stały się znakiem rozpoznawczym zespołu. W dorobku Jethro Tull znajdują się takie klasyki jak „Aqualung”, „Thick as a Brick” czy „Songs from the Wood”.

Zespół wydał 24 płyty i 33 single, które sprzedał w liczbie ponad 60 milionów egzemplarzy.

W 2025 roku zespół powrócił z nowym studyjnym albumem „Curious Ruminant”, który ukazał się 7 marca. Na płycie mamy dziewięć premierowych utworów, różnorodnych pod względem długości i charakteru – od krótkich, pełnych energii kompozycji po niemal siedemnastominutową muzyczną opowieść.

Album jest wyrazem ciągłego rozwoju artystycznego zespołu, który łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do muzyki progresywnej. W nagraniach albumu wzięli udział obecni członkowie zespołu: Ian Anderson, David Goodier, John O’Hara, Scott Hammond oraz debiutujący gitarzysta Jack Clark.

Gościnnie pojawili się również byli muzycy Jethro Tull – klawiszowiec Andrew Giddings i perkusista James Duncan

W 2025 roku Jethro Tull wyruszył w trasę koncertową „The Seven Decades”, świętującą ponad 50 lat muzycznej działalności. W grudniu tego roku zespół Jethro Tull zagra dwa koncerty w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej „The Seven Decades”.

Podczas koncertów usłyszymy największe klasyki, a także utwory z najnowszej płyty. Jethro Tull – skład: Ian Anderson (śpiew, flet, gitara akustyczna, mandolina, buzuki, harmonijka ustna, ukulele), David Goodier (bas), John O'Hara (klawisze), Jack Clark (gitara), Scott Hammond (perkusja).

Po „Ptakach” oraz utworze „Pięknie” Markus ivi prezentuje trzeci singiel w swojej solowej karierze zatytułowany „Ulotność”.

Muzyka Markusa ivi (Markus Żamojda) znany z zespołu Przebiśniegi to alternatywne brzmienia, które spotykają się z inspiracjami z odległych zakątków świata. Markus jest odpowiedzialny za muzykę, teksty oraz produkcję swoich piosenek.

„Ulotność”, to połączenie melancholii i tęsknoty za wolnością, którą Markus ceni sobie najbardziej, a także uczucie uwięzienia w szarym, miejskim świecie. Podmiot liryczny czuje się jak kruk – ptak, który mógłby wzlecieć ku niebu, ale pozostaje w zamkniętej przestrzeni, pełnej hałasu i monotonnego rytmu.

Zadając pytanie „Czemu tutaj są, skoro mogą lecieć?”, wyraża niezrozumienie wobec tych, którzy świadomie wybierają życie w gnieździe, mimo że mają skrzydła, by wznieść się ku wolności, by zmienić otoczenie i ruszyć z plecakiem w podróż.

Miasto, które opisuje Markus ivi, ma gorzki smak, a jego ulice pachną pieniędzmi – symbolami materializmu, który zdominował to miejsce. Bohater, choć pragnie przestrzeni, szuka sensu w świecie pełnym ograniczeń.

Markus ivi wystąpił ze swoim solowym materiałem w warszawskiej Hydrozagadce jako support Fabiany Palladino, a także podczas koncertu w roli supportu zespołu Kadebostany. Czekamy na album.

Z okazji 20-lecia wydania płyty „Smak słów” zespołu Goya, 12 października br., w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert. Jubileuszowi towarzyszyć będzie wydanie specjalnej edycji winyla „Smak Słów”, który z pewnością będzie gratką dla kolekcjonerów i fanów zespołu.

Wydawnictwo zostało zremasterowane i wzbogacone o bonusy muzyczne, w tym piosenkę „Tylko mnie kochaj”. Utwór ten powstał do filmu o tym samym tytule w reżyserii Ryszarda Zatorskiego.

