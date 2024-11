Kilkanaście tysięcy zawodników na ulicach Warszawy. Dziś Bieg Niepodległości [UTRUDNIENIA] RDC 11.11.2024 10:22 Punktualnie o godzinie 11:11 starter dał sygnał do rozpoczęcia 34. Biegu Niepodległości. Na trasie w sercu Warszawy jest kilkanaście tysięcy ubranych na Biało-Czerwono zawodniczek i zawodników. Organizacja wydarzenia spowodowała zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu. Inaczej kursują też pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie. Dziś Bieg Niepodległości (autor: Aktywna Warszawa/FB)

O 11:11 rozpoczął się 34. Bieg Niepodległości. Biegowi głównemu (na dystansie 10 kilometrów) będzie towarzyszyła rywalizacja osób poruszających się na wózkach, zmagania nordic walking (na 5 kilometrów) oraz Mila Niepodległości (na dystansie 1918 metrów).

Szczególny charakter biegu podkreślają barwy koszulek uczestników. Połowa z nich jest biała, połowa czerwona. Przez to zawodnicy biegnąc obok siebie, tworzą żywą flagę Polski.

Trasa zawodów będzie zbliżona do tej z ubiegłych lat. Start i meta ponownie zostaną zlokalizowane przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła i ulicy Stawki. Stamtąd zawodnicy pobiegną „pod prąd” jezdnią prowadzącą na Żoliborz: aleją Jana Pawła II, przez rondo ONZ, ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości. Na wysokości ulicy Stefana Batorego uczestnicy zawrócą i będą biegli jezdnią w kierunku Mokotowa. Na rondzie ONZ skręcą w Prostą. Wykonają nawrót u zbiegu Prostej i Żelaznej, by ponownie znaleźć się na rondzie ONZ. Stamtąd, zachodnią jezdnią alei Jana Pawła II, pobiegną już prosto do mety.

W dniu biegu jego uczestnicy, na podstawie numeru startowego, będą uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1. Strefy biletowej ZTM.

Więcej informacji o 34. Biegu Niepodległości można znaleźć na stronie: biegniepodleglosci.waw.pl.

Zamknięte ulice na trasie biegu

Ustawienie startu i mety będzie wymagało zamknięcia odcinka alei Jana Pawła II od ronda „Radosława” do ulicy Anielewicza. W poniedziałek, 11 listopada, w godzinach 3:00-19:00 zostaną wyłączone z ruchu obie nitki tej arterii. W tym czasie nie będzie przejazdu ulicą Stawki w poprzek alei Jana Pawła II – kierowcy pojadą ulicami Dziką i Smoczą. Z kolei od godziny 3:00 do 9:00, a potem od 14:30 do 19:00 kierowcy będą mogli przejechać ulicą Anielewicza przez aleję Jana Pawła II, jak również skręcić w tę drugą, w stronę Mokotowa.

Kolejne zmiany będą wprowadzana po godzinie 9:00. Wówczas zostaną zamknięte dla ruchu:

rondo „Radosława” – kierowcy przejadą wyłącznie z alei Jana Pawła II (od strony Żoliborza) do ulicy Okopowej;

ulica Okopowa – kierowcy nie dojadą do ronda „Radosława”; będą kierowani w ulicę Powązkowską i dalej w Burakowską i Kłopot;

ulica Słomińskiego – pomiędzy ulicą Pamiętajcie o Ogrodach a rondem „Radosława”; w stronę Żoliborza będzie można przejechać ulicami: Pamiętajcie o Ogrodach i Kłopot.

Drogi te pozostaną zamknięte do godziny 15:00.

Od godziny 9:30 do 14:00 będzie nieprzejezdny kolejny fragment alei Jana Pawła II. W tych godzinach kierowcy nie przejadą pomiędzy Anielewicza a aleją „Solidarności”. Od godziny 10:00 będzie już zamknięta cała trasa zawodów. Samochody ponownie pojadą tymi ulicami około godziny 14:30.

Objazdy dla kierowców

Objazd zamkniętego odcinka poprowadzi kierowców ulicami: Okopową, Towarową, Raszyńską, Żwirki i Wigury i Racławicką do alei Niepodległości.

Kierowcy nie będą mogli przeciąć trasy biegu ulicami: Anielewicza, Nowolipki, aleją „Solidarności”, Elektoralną, Grzybowską, Koszykową, Nowowiejską. Ruchem na skrzyżowaniach będą kierowali policjanci. W szczególnych wypadkach będą starali się umożliwić przejazd z jednej strony trasy na drugą. Zamknięte pozostaną również wszystkie wyjazdy z parkingów i dróg osiedlowych łączących się z trasą.

Kierowcy jadący Świętokrzyską od strony Tamki będą kierowani w ulicę Emilii Plater. Na rondzie Daszyńskiego nie będzie można zjechać w ulicę Prostą – mieszkańcy budynków wzdłuż Prostej wyjadą do Żelaznej i skręcą tam tylko w prawo. Natomiast Żelazna od strony Alei Jerozolimskich będzie zamknięta za skrzyżowaniem Twardą i Złotej. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy ulic: Pańskiej, Siennej i Wroniej.

Przejazd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Czterdziestolatka będzie odbywał się bez utrudnień.

Zamknięte zostaną zjazdy prowadzące z Trasy Łazienkowskiej na aleję Niepodległości. Kierowcy jadący od strony Ursynowa aleją Niepodległości dojadą tylko do ulicy Stefana Batorego – tutaj będą musieli skręcić, w lewo lub prawo.

Ruch na ulicy Sędziowskiej zostanie odwrócony – kierowcy przejadą tu od Nowowiejskiej do Filtrowej.

Wszystkie „zebry” na ulicach, którymi przebiegną uczestnicy, również zostaną zamknięte. W ich pobliżu będą przedstawiciele organizatora lub policjanci. Pomogą przejść na druga stronę drogi.

Zakaz parkowania

W poniedziałek, 11 listopada na całej trasie zawodów będzie obowiązywał zakaz parkowania, również na wyznaczonych miejscach postojowych. Kierowcy powinni wcześniej przestawić samochody. Zakazy staną też na ulicach:

Stawki, między Dziką a aleją Jana Pawła II

Sędziowskiej

Trasie Łazienkowskiej na wysokości Lekarskiej

Autobusy i tramwaje na objazdach

Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami na trasie 34. Biegu Niepodległości oraz poprzecznymi, będą kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.

W związku z zawodami, a także uroczystościami i wydarzeniami, jakie odbędą się w poniedziałek, 11 listopada, na trasy zmienione będą kierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 i 33 oraz autobusy: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 202, 409, 500, 503, 507, 509, 517, 519, 525, N12, N13, N46, N62 i N63.

W poniedziałek, 11 listopada, na trasy nie wyjadą tramwaje linii: 13 i 22 oraz autobusy linii: 126 i 160.Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a placem Trzech Krzyży. Z kolei autobusy linii 518 pojadą z Nowodworów do pętli na ulicy Bielańskiej, 520 z Marysina do Pomnika Lotnika, a 521 będzie łączyć Falenicę z rondem Wiatraczna.

Tego dnia na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo ze zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowali informatorzy i pracownicy nadzoru ruchu. Więcej informacji na stronie wtp.waw.pl.

Czytaj też: