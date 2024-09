Dziś 46. Maraton Warszawski. Utrudnienia w siedmiu dzielnicach stolicy [TRASA] RDC 29.09.2024 07:39 Dziś w stolicy odbędzie się 46. Maraton Warszawski. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną również uczestnicy rywalizacji na dystansie 10 kilometrów. Kierowców i pasażerów komunikacji czekają utrudnienia w siedmiu dzielnicach.

Maraton Warszawski (autor: piotr dymus/nnmaratonwarszawski.com)

Ze względu na 46. Maraton Warszawski od piątku zamknięty jest odcinek ulicy Świętokrzyskiej od Emilii Plater do Marszałkowskiej. W sobotnie południe zamknięta została dodatkowo ulica E. Plater między Śliską a Świętokrzyską. Autobusy linii 178 jadące od strony Ursusa mają trasę skróconą do ronda Daszyńskiego i stamtąd ruszają w drogę powrotną (tak będzie do końca kursowania w niedzielę).

W sobotę i niedzielę (a w przypadku autobusów linii nocnych, do końca kursowania 30 września) zmieniona jest trasa linii 160 w kierunku Grodziska: z Dworca Centralnego autobusy wyjadą w prawo i przez Al. Jerozolimskie oraz al. Jana Pawła II dojadą do swojej trasy.

Wszystkie autobusy nocne, ruszające z peronów przy Dworcu Centralnym będą w tym czasie skręcały w prawo i dojeżdżały do Al. Jerozolimskich i potem, albo skręcą w lewo do Marszałkowskiej (N11, N14, N16, N21, N41, N44, N61, N64, N71, N91) albo w prawo, w stronę al. Jana Pawła II (N13 i N63). Autobusy linii: N32, N35, N38, N85, N88 dojadą do przystanku Emilii Plater 01, a w drugą stronę ruszą z przystanku Dworzec Centralny 02. Nocne, jadące do Dworca Centralnego od strony Placu Bankowego skręcą w prawo, w ul. Królewską i pojadą przez pl. Grzybowski oraz ul. Twardą.

Utrudnienia w siedmiu dzielnicach

W niedzielę biegacze opanują ulice siedmiu warszawskich dzielnic: Śródmieścia, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Woli, Bemowa, Bielan i Żoliborza.

Pobiegną trasą: Świętokrzyska, Marszałkowska (jezdnia wsch.), Al. Jerozolimskie (jezdnia płd.), most Poniatowskiego (jezdnia płd.), al. Poniatowskiego (jezdnia płd.), al. Waszyngtona, Modrzewiowa, Grochowska (jezdnia płd.), Zamoyskiego (jezdnia płd.), Targowa (jezdnia zach.), Zamoyskiego, Sokola, Zamoście, Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wsch.), Sokola, Zamoyskiego, Targowa (jezdnia zach.), al. Zieleniecka, al. Poniatowskiego (jezdnia płn.), Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia zach.), Wybrzeże Helskie, Zatylna, Jagiellońska (jezdnia zach.), Starzyńskiego (jezdnia płn.), most Gdański (jezdnia płn.), Słomińskiego (jezdnia płn.), Pamiętajcie o Ogrodach, Kłopot, Burakowska, Piaskowa, Powązkowska, Tatarska, Ostroroga, Wawrzyszewska, Obozowa (jezdnia płn.), Księcia Janusza, Księcia Bolesława, Widawska, Wrocławska, Powstańców Śląskich (jezdnia zach.), Conrada, Wólczyńska, Nocznickiego, al. Wittek (jezdnia wsch.), Marymoncka, Słowackiego (jezdnia wsch.), pl. Wilsona, Mickiewicza (jezdnia zach.), gen. Andersa, Muranowska (jezdnia płn.), Bonifraterska, pl. Krasińskich, Miodowa, Senatorska, Moliera, pl. Piłsudskiego, Królewska, pl. Małachowskiego, Mazowiecka, Świętokrzyska.

"Ulice będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej" - przekazał ZTM.

W niedzielę, 29 września, od ok. godziny. 8.30 zamykane są ulice na trasie biegów. Przez cały dzień autobusy trzech linii będą jeździły na trasach skróconych: 503 z Natolina Północnego do pl. Trzech Krzyży, 518 z Nowodworów do Metra Marymont, a 521 z Falenicy do Wiatracznej.

Objazdami pojadą tramwaje: 4, 7, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 180, 181, 184, 185, 197, 201, 202, 203, 210, 220, 250, 500, 507, 509, 520, Z12.

W czasie maratonu kursowanie linii 409 będzie zawieszone, a "wolne" autobusy wspomogą linię 500.

W niedzielę 29 września biegacze, na podstawie numeru startowego mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, pociągów Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej.

"W niedzielę pasażerom będą pomagali informatorzy miejscy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu" - poinformował ZTM.

