Już dziś „Bieg przez Most”. Zamknięte ulice na Tarchominie, autobusy na objazdach [MAPA] RDC 20.10.2024 09:09 Dzielnica Białołęka w niedzielę, 20 października, zaprasza na doroczny „Bieg przez Most”. Zawodnicy do pokonania będą mieli dziesięciokilometrową trasę, której fragment prowadzi przez tytułowy most – Marii Skłodowskiej-Curie. W czasie zawodów ulice osiedla Tarchomin będą zamknięte, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zmienią swoje trasy.

Już dziś „Bieg przez Most”. Zamknięte ulice na Tarchominie, autobusy na objazdach [MAPA] (autor: WTP)

Startuje Białołęcka Triada Biegowa, którą tradycyjnie rozpoczyna „Bieg przez Most”. Niezmiennie biegacze będą mieli do pokonania dziesięć kilometrów, a start i meta zawodów ponownie będą zlokalizowane koło Galerii Północnej.

Trasa „Biegu przez Most”

Zawodnicy pobiegną ulicami: Szafrańców, Trakt Nadwiślański, Obrazkową, Świderską, Mehoffera, Nowodworską, Odkrytą, gdzie zawrócą na wysokości ulicy Štefanika. Tymi samymi ulicami wrócą do mostu Skłodowskiej-Curie. Tam na ciągu pieszo-rowerowym został zaplanowany premiowany odcinek specjalny. Do mety zawodnicy dobiegną przez ulice: Świderską, Obrazkową, Trakt Nadwiślański do Szafrańców.

Ulice na trasie zawodów będą zamykane od około godziny 10:55 do 11:10. Ruch wróci na nie sukcesywnie, po opuszczeniu danego fragmentu trasy przez ostatniego zawodnika. Najwcześniej na ulicę Odkrytą (już około godziny 11:35), a najpóźniej na Świderską (około godziny 12:20). Wyjątek stanowią ulice Trakt Nadwiślański i Szafrańców, gdzie zawodnicy będą finiszowali. Tam auta ponownie przejadą o godzinie 13:20.

Podczas zmagań zamknięte będą również wloty ulic dojazdowych oraz wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu. Wygrodzone zostaną wszystkie „zebry” na ulicach, którymi przebiegną zawodnicy. W ich pobliżu będą przedstawiciele organizatora, którzy pomogą przejść na drugą stronę trasy. Dodatkowo na ulicach, gdzie będą rywalizowali biegacze zostanie wprowadzony zakaz parkowania.

W czasie zawodów zjeżdżający z mostu Skłodowskiej-Curie nie będą mogli skręcić w prawo w Myśliborską w kierunku Żerania, ani pojechać prosto w stronę Obrazkowej. Podobnie jadący Myśliborską od strony Tarchomina, wyłącznie wjadą na most.

Kierowcy nadjeżdżający ulicą Odkrytą od strony Ordonówny skręcą w lewo w Štefanika i na odwrót.

Mapa trasy wraz z orientacyjnymi godzinami włączeń dostępna jest na stronie wydarzenia.

Autobusy na objazdach

W godzinach 11:00-13:00 na objazdy będą kierowane autobusy komunikacji miejskiej. Linie: 126, 133 i 152 nie zabiorą pasażerów z pętli Tarchomin. Odpowiednio w kierunku Choszczówki odjadą z przystanku Tarchomin 01, a w stronę CH Targówek i Os. Derby z przystanku Tarchomin 02. Autobusy linii 211 z ulicy Milenijnej skręcą w Światowida, a następnie Modlińską i tak dojadą do pętli Żerań FSO. Linia 516, także w stronę Żerania FSO będzie kursowała ulicami Światowida, Dzierzgońską, Odkrytą, Ordonówny, Światowida do Ćmielowskiej, a na Nowodwory wróci przez Światowida i Štefanika. Z kolei 518 ominie zamknięte ulice jadąc w stronę Nowodworów Światowida aż do Štefanika, a w stronę Bielańskiej prosto przez Światowida.

