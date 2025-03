Piłkarskie emocje na PGE Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie [MAPY] RDC 21.03.2025 12:17 Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Litwą w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym. W godzinach popołudniowych będą utrudnienia w rejonie Saskiej Kępy. Identyczna sytuacja będzie miała miejsce w poniedziałek, kiedy to polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Malty.

PGE Narodowy (autor: PGE Narodowy/Twitter)

Piłkarze, walcząc o udział w Mistrzostwach Świata 2026, w piątek, 21 marca podejmą Litwinów, a trzy dni później będą rywalizowali z piłkarzami z Malty. Mecze rozpoczynają się o godzinie 20:45.

Ratusz zachęca kibiców do korzystania z komunikacji miejskiej. Na stadion mogą dojechać metrem, które kursuje co kilka minut, lub pociągiem. Przy stadionie zatrzymują się też pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a mostem Poniatowskiego kursują tramwaje i autobusy.

Kibice jeżdżą za darmo

Ratusz zaznaczył, że kibice podróżują komunikacją za darmo. Dotyczy to posiadaczy biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez PZPN.

Uprawnieni mogą nieodpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, metrem, Szybką Koleją Miejską oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1. strefy biletowej ZTM, odpowiednio od piątku, 21 marca, od godziny 6, do soboty, 22 marca, do godziny 1 oraz od poniedziałku, 24 marca, od godziny 6, do wtorku, 25 marca, do godziny 1.

Kibice mogą także za darmo korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.

Utrudnienia na Saskiej Kępie

Przed obydwoma meczami, o godzinie 18:30 zostanie ograniczony wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20:45 kierowcy nie wjadą w obszary pomiędzy:

aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów komunikacji miejskiej.

„W zależności od aktualnej sytuacji, policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego – od około godziny 18.30 do końca spotkania – autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście” — zaznaczył ratusz.

Po zakończeniu obu spotkań, około godziny 22:30, gdy policja zadecyduje o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a, wyłączony zostanie ruch tramwajowy w Alejach Jerozolimskich oraz na moście Poniatowskiego. Zostanie wtedy uruchomiona zastępcza linia Z-9.

Dodatkowa komunikacja miejska

Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski. Tą samą przeprawą zamknięty fragment tras ominą autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72. Linie 146 i 147 będą jeździły aleją Zieleniecką.

Zarówno w piątek, jak i poniedziałek, na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy. Na większą liczbę pasażerów przygotowane będzie również metro.

Po meczu z Litwą składy linii: 7, 9, 22 i 24 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Po spotkaniu częściej będą kursowały tramwaje linii 9, a dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny.

Po meczu z Maltą tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 będą miały trasy podzielone na dwie części. Po stronie śródmiejskiej 7, 9 i 24 dojadą do placu Starynkiewicza i wrócą po swoich śladach.

Nieco inaczej będzie w przypadku tramwajów linii 22, które będą ruszały z przystanku Zajezdnia Wola i przez plac Starynkiewicza dojadą do Metra Płocka. Z kolei na prawym brzegu „siódemka” będzie jeździła między pętlami Kawęczyńska-Bazylika i Wiatraczna; „dziewiątka” i „dwudziestka” pojadą z Gocławka na pętlę Ratuszową-Zoo, a tramwaje 22 będą kursowały w pętli z i od ronda Wiatraczna.

Po meczu z Maltą na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny. Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

