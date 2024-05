Wisła Kraków zdobywa Puchar Polski. Finał rozstrzygnęła bramka w dogrywce RDC 02.05.2024 18:44 Wisła Kraków wygrała z Pogonią Szczecin 2:1 w finale Pucharu Polski rozgrywanym na PGE Narodowym w Warszawie. Dziewięćdziesiąt minut nie wystarczyło, aby rozstrzygnąć mecz. Decydująca bramka padła w dogrywce. W okolicach Stadionu Narodowego mogą występować utrudnienia. Policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

16. finał piłkarskiego Pucharu Polski (autor: PAP/Marcin Bielecki)

Piłkarze Wisły Kraków po raz piąty w historii zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym w Warszawie pokonali Pogoń Szczecin 2:1 po dogrywce. Wcześniej „Biała Gwiazda” zdobyła to trofeum w latach 1926, 1967, 2002 i 2003.

Pogoń, obecnie siódma w tabeli ekstraklasy, trzykrotnie występowała wcześniej w finale PP (ostatnio w 2010 roku), ale w przeszłości nigdy nie sięgnęła po trofeum. Nie wywalczyła również ani razu mistrzostwa kraju.

— Wiemy, jak ważny jest to mecz dla Pogoni i całego Szczecina. Ciężko na to pracowaliśmy, żeby zagrać w finale. To najważniejszy mecz w mojej karierze klubowej — mówił dzień przed finałem lider „Portowców” Kamil Grosicki, 93-krotny reprezentant kraju.

Znacznie bardziej utytułowana jest „Biała Gwiazda”. To pierwszy zdobywca Pucharu Polski – w 1926 roku, co przypomnieli w czwartek na transparencie kibice Wisły. Łącznie po raz 11. wystąpiła w finale (pięć triumfów). Natomiast mistrzostwo Polski wywalczyła aż 13 razy.

Mimo takiej różnicy w trofeach faworytem był zespół ze Szczecina. Wisła występuje obecnie w 1. lidze i ma niewielkie szanse na bezpośredni awans do ekstraklasy, znacznie większe na baraże.

48 tysięcy widzów na PGE Narodwym

Oba kluby dostały dla swoich kibiców po 10 tysięcy wejściówek, które rozeszły się bardzo szybko. Podobnie jak w poprzednich latach zorganizowane grupy sympatyków usiadły na łukach za bramkami - fani Wisły zgodnie ubrani na czerwono, a Pogoni - granatowo-bordowo.

Kibice z Krakowa wywiesili przed meczem ogromny transparent z napisem „Pierwsi zdobywcy pucharu” i wizerunkiem piłkarzy z okresu międzywojennego, a ze Szczecina: „W naszych sercach zawsze Pogoń jest”.

Łącznie na trybunach, licząc z sektorami wzdłuż linii bocznych, usiadło ok. 48 tysięcy widzów. Na tych „neutralnych” miejscach również pojawiło się sporo kibiców w szalikach i koszulkach obu drużyn.

Wyższa frekwencja była niemożliwa z uwagi na sektory buforowe.

Komunikacja po meczu

Po zakończeniu spotkania, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Koniec meczu finałowego Pucharu Polski. Rozpoczyna się duży odpływ kibiców z @PGENarodowy.



Możliwe utrudnienia i czasowe wstrzymania ruchu pojazdów na ulicach w pobliżu stadionu i na moście Poniatowskiego.



O bezpieczeństwo dbają @Policja_KSP i @PolskaPolicja. pic.twitter.com/qqyyJoK2aK — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 2, 2024

W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i od ronda Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507 oraz 521 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Autobusy linii 146 i 147 będą kursowały bezpośrednio aleją Zieleniecką.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą Alejami Jerozolimskimi, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Po zakończeniu meczu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-ZOO pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny.

Dodatkowe składy metra linii M2 pojadą w kierunku Bemowa.

Policja o meczu Pogoni z Wisłą

Policja podkreśla, że zapewnia bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom i gościom.

– W zabezpieczenie dzisiejszych wydarzeń zaangażowani będą policjanci różnych komórek, w tym: prewencji i ruchu drogowego, a także Zespołu Antykonfliktowego KSP, którego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Tego dnia na ulicach pojawi się więcej patroli policyjnych, które nadzorem obejmą zarówno trasy dojazdowe na stadion, rejony dworców oraz przystanków – mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Rozpoczął się mecz. Na stadionie tysiące kibiców. Tymczasem wokół stadionu @PGENarodowy spotkać można policjantów dbających o bezpieczeństwo. @Policja_KSP🤝@PolskaPolicja Jest bezpiecznie pic.twitter.com/6mvJiRJBkE — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 2, 2024

– Funkcjonariusze zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani będą monitorować tereny przyległe do Stadionu Narodowego oraz pilnować, aby nie doszło do zakłócenia porządku publicznego. Funkcjonariusze będą zdecydowanie reagować na wszystkie przypadki łamania prawa. Jednocześnie jesteśmy przygotowani, aby tam gdzie będzie to potrzebne udzielać pomocy potrzebującym – podkreśla Wersocka.

Należy spodziewać się zamknięcia dla ruchu mostu Poniatowskiego oraz Alei Jerozolimskich.

Czytaj też: Bójka policjantów z pijanymi mężczyznami na Bulwarach Wiślanych