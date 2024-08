Superpuchar UEFA w Warszawie. Są pierwsze zmiany w ruchu [SPRAWDŹ] RDC 12.08.2024 09:59 Są już pierwsze zmiany w organizacji ruchu w Warszawie w związku z meczem o Superpuchar UEFA. W środę, 14 sierpnia na PGE Narodowym zmierzą się Real Madryt i Atalanta Bergamo. Według szacunków do stolicy ma przybyć ponad 40 tysięcy kibiców.

Superpuchar UEFA na PGE Narodowym (autor: Wojciech Surdziel/UM Warszawa)

W środę, 14 sierpnia Real Madryt i Atalanta Bergamo powalczą o Superpuchar UEFA. Mecz będzie kulminacją trwającego dwa dni święta piłkarskiego. Organizatorzy szacują, że do Warszawy przybędzie ponad 40 tysięcy kibiców. Obok fanów „Los Blancos” i miłośników „Nerazzurri” w Warszawie zameldują się kibice piłki nożnej z całej Europy. Zawodnicy obu drużyn będą nocowali w centrum.

Od dziś (12.08) do 15 sierpnia przy hotelach na ulicy Emilii Plater przy Śliskiej oraz na Grzybowskiej przed skrzyżowaniem z aleją Jana Pawła II obowiązuje zakaz parkowania.

Mecz poprzedzi oficjalna kolacja z udziałem przedstawicieli władz państwowych i Warszawy, a także UEFA, PZPN, obu klubów i zaproszonych gości. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 13 sierpnia, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Z tego powodu od godziny 9:00 do północy zostanie zamknięty parking na placu Teatralnym.

Strefy kibiców

W dniu meczu kibice z Hiszpanii i Włoch będą gromadzili się w specjalnych strefach, z których wyruszą na stadion. Kibice Realu Madryt spotkają się na ulicy Francuskiej, a fani Atalanty Bergamo na bulwarach nad Wisłą, przy moście Świętokrzyskim. Organizacja obu stref będzie wiązała się ze zmianami w ruchu.

Od dziś do 14 sierpnia zamknięta jest ulica Wybrzeże Kościuszkowskie od Tamki do Jaracza. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył rowerzystów.

W środę, 14 sierpnia, o godzinie 8:00 zostanie zamknięta ulica Francuska od ronda Waszyngtona do Walecznych. Tu również nie będzie można parkować, a pozostawione samochody zostaną odholowane. Z kolei na odcinek od Zwycięzców do Walecznych wjadą tylko dojeżdżający do posesji. Autobusy linii: 117, 138, 146 i 147 będą kursowały objazdem aleją Waszyngtona, Saską i Zwycięzców. Normalny ruch wróci na Francuską o północy.

W tym samym czasie na ulicach:

Lipskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Finlandzkiej do Francuskiej,

Berezyńskiej: od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Gruzińskiej do Francuskiej,

Gruzińskiej: od Czeskiej do Berezyńskiej,

będą dwa kierunki ruchu i zakaz zatrzymywania się.

Dodatkowo, od godziny 10:00, zostanie wyłączona z ruchu i parkowania tzw. stara Sokola, pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoście. Znaki zakazu ruchu nie będą dotyczyły autobusów komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy wrócą tu w czwartek o godzinie 4:00. W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał też na Kijowskiej od Targowej do Dworca Wschodniego.

Przed meczem

Kibice wybierający się na PGE Narodowy powinni pamiętać, że mecz odbędzie się w przeddzień święta Wojska Polskiego. Z tej okazji zorganizowana zostanie defilada na Wisłostradzie. W środę, 14 lipca, o godzinie 18:00 biegnąca wzdłuż Wisły arteria zostanie zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Ruch wróci tu dopiero w czwartek o godzinie 18:00. Więcej szczegółów można znaleźć w serwisie Infoulice Warszawa.

W środę od godziny 15:00 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie. Do godziny 21:15 kierowcy nie wjadą na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego i aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Także autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego wjadą do tego rejonu.

Najszybciej Warszawskim Transportem Publicznym

Na stadion najszybciej dojadą ci, którzy wybiorą Warszawski Transport Publiczny. Posiadacze biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji na mecz będą bezpłatnie podróżowali warszawską komunikacją publiczną, Kolejami Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową w 1. strefie biletowej. Nie zapłacą też za postój samochodów na parkingach P+R. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Policjanci podejmą decyzje o zamknięciu kolejnych ulic, jeżeli nieprzejezdna będzie ulica Sokola, pomiędzy Zamoście a Wybrzeżem Szczecińskim – od godziny 18:45 do końca meczu – autobusy linii 102 i 202 pojadą do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście (tylko w kierunku Metro Stadion Narodowy). W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolej, objazdami pojadą linie: 102, 135, 146, 147 i 202 oraz E-1. Autobusy linii 102 i 202 będą jeździły do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 135 Targową do swojej stałej trasy. Autobusy linii 146 i 147 oraz E-1 dojadą tylko do ronda Waszyngtona.

Jak wrócić ze stadionu?

Po zakończeniu meczu, czyli około godziny 22:45, zostanie zamknięta aleja Zieleniecka. Wjadą tu tylko autobusy komunikacji miejskiej. Jeśli duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Sprawny powrót do domów i hoteli zapewnią metro, autobusy i tramwaje. Z ronda Waszyngtona będą dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Więcej będzie też tramwajów linii 9 i 26. Dodatkowe składy metra zabiorą kibiców w kierunku Bemowa.

W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 i 9 po stronie śródmiejskiej dojadą do placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej „siódemka” do ronda Wiatraczna, a „dziewiątka” do Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z Banacha na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Dodatkowo zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską i aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 162, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa i w aplikacji 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadomienia o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

