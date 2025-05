Dziś na całym Mazowszu mogą być burze. Są ostrzeżenia pogodowe RDC 02.05.2025 07:31 Burze na Mazowszu – wydano alerty drugiego stopnia dla zachodnich i centralnych powiatów oraz pierwszego dla wschodu i południa. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. RCB rozesłało alerty do mieszkańców regionu.

Burze na Mazowszu (autor: RDC)

Drugi dzień majówki w województwie mazowieckim może upłynąć pod znakiem burz. Od godz. 15:00 na terenie powiatów zachodnich i centralnych (w tym Warszawie) zaczną obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia. Od godz. 17:00 zaś alerty w pozostałej części Mazowsza.

Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Mazowsza SMS-y o treści:

„Uwaga! Dziś (02.05.) prognozowane lokalne burze i bardzo silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Śledź komunikaty pogodowe”.

W trakcie burz silny wiatr i opady dużego gradu mogą stanowić zagrożenie. Miejscami wystąpią ulewne deszcze.

– Takie oberwanie chmury może nastąpić z silnymi porywami wiatru. Wtedy mogą wystąpić jakieś lokalne podtopienia, zwłaszcza w południowej części kraju – przekazał ekspert IMGW oraz prezes Stowarzyszenia Skywarn Polska Artur Surowiecki.

Mimo burz piątek ma być najcieplejszym dniem majówki. Temperatura w całym kraju wyniesie od 17 st. C w rejonach podgórskich do nawet 27 st. C na krańcach zachodnich.

Jaka pogoda w Warszawie 2 maja?

Dziś w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu oraz burze.

Prognozowana suma opadów, zwłaszcza podczas burz, lokalnie do około 20 mm. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy wiatru do około 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, w pierwszej części nocy także możliwa burza. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burzy, lokalnie do 15 mm.

Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W czasie burzy możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

