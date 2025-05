Jutro rusza maturalny maraton. Premier: spójrzcie na mnie i innych polityków Olga Kwaśniewska 04.05.2025 14:57 To ostatni moment na odpoczynek przed egzaminami dojrzałości. Jutro o 9:00 rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. „Hej, maturzyści, zero paniki, proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu” — napisał premier Donald Tusk.

Matura (autor: RDC)

Jutro absolwenci liceów i techników rozpoczynają tegoroczne matury. Do matur przystąpi 275 tysięcy tegorocznych absolwentów, a także 49 tysięcy tych, którzy chcą poprawić swoje wyniki z lat ubiegłych.

Premier Donald Tusk uspokaja maturzystów przed rozpoczynającymi się egzaminami dojrzałości.

„Hej, maturzyści, zero paniki, proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości, jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!” — napisał szef rządu na portalu X.

Hej, maturzyści, zero paniki proszę. Spójrzcie na mnie i innych polityków. Skoro nam, przynajmniej większości😀jakimś cudem się udało, to Wy nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Trzymam za Was kciuki!❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 4, 2025

Odpoczynek przed maturą

W ostatni dzień przed egzaminami warto już odłożyć książki i zeszyty na półkę i zadbać o odpoczynek.

— To również czas na to, żeby zadbać o sen, pospacerować i odpocząć, dlatego że mózg musi mieć czas na regenerację. Chwilę przed maturą warto byłoby także zadbać nie o ilość nauki, a o jej jakość. Utrwalamy wszystko to, czego nauczyliśmy się w latach poprzednich — radzi polonistka z II LO w Siedlcach Anna Pawlik.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się w poniedziałek o 9:00 i potrwa 240 minut.

Problem z dojazdem na maturę

154 osoby są gotowe do blokady stołecznych mostów w poniedziałek 5 maja – zapowiedzieli aktywiści klimatyczni. Tego dnia zaczynają się też matury, a to oznacza, że tegoroczni abiturienci mogą mieć problem z dotarciem na egzaminy.

Choć aktywiści zapewnili, że nie będą blokować ulic przed godz. 9:00 (wtedy rozpocznie się obowiązkowy dla wszystkich egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym), to nie ręczą już za popołudniowe egzaminy.

„Mamy nad tym mniejszą kontrolę, ponieważ to, jak długo będą trwać zakłócenia, zależy od wielu czynników, także od procedur policji” – napisali w wiadomości do maturzystów.

Aktywiści postawili ultimatum Rafałowi Trzaskowskiemu. Chcą, by prezydent stolicy publicznie poparł ich postulaty oraz zorganizował spotkanie z Donaldem Tuskiem do 20 maja.

W innym wypadku planują paraliżować ruch w kilku miejscach stolicy.

Czytaj też: „Na psa urok” w Polskim Radiu RDC. Crunchy i Kokos szukają nowego domu