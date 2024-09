Matura 2024. CKE podała oficjalne wyniki ze wszystkich sesji. Jest lepiej niż rok temu? RDC 10.09.2024 09:23 Maturę zdało 92,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 85,2 proc. tegorocznych absolwentów techników – poinformowała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji majowej, czerwcowej i w poprawkowej w sierpniu.

Matura na Mazowszu (autor: RDC)

Świadectwo dojrzałości uzyskało 89,3 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych — podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 92,5 proc. przystępujących do egzaminów, spośród tegorocznych absolwentów techników - 85,2 proc., spośród absolwentów branżowych szkół II stopnia - 28 proc.

Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96,1 proc. tegorocznych maturzystów (wśród absolwentów liceów 97,3 proc. zdających, wśród absolwentów techników - 94,8 proc.), pisemny egzamin z matematyki – 91,4 proc. (w liceach 93,7 proc., w technikach – 88,7 proc.), a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 96,4 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka (w liceach 97,6 proc., w technikach - 94,9 proc.).

Maturę pisemną z jęz. niemieckiego zdało 88,3 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 91,6 proc., w technikach - 84,2 proc.), z rosyjskiego – 90,1 proc. (w liceach – 94,6 proc., w technikach - 82 proc.), z francuskiego zdało 98,8 proc. (w liceach – 99,2 proc., w technikach - 92,9 proc.), z hiszpańskiego – 96,6 proc. (w liceach – 97,5 proc., w technikach - 81,3 proc.), z włoskiego – 93 proc. (w liceach – 93,3 proc., w technikach - 90,9 proc.).

Egzaminy ustne

Egzamin ustny z polskiego zdało 98,8 proc. tegorocznych absolwentów (w liceach 99,3 proc., w technikach - 98,8 proc). Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,4 zdających egzamin z tego języka (w liceach – 99,1 proc., w technikach - 98 proc.).

Egzamin ustny z jęz. niemieckiego zdało 95,8 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 96,7 proc., w technikach - 95 proc.), z rosyjskiego – 99,4 proc. (w liceach – 99,8 proc., w technikach - 98,8 proc.), z francuskiego zdało 99,6 proc. (w liceach – 100 proc., w technikach - 92,9 proc.), z hiszpańskiego – 97,6 proc. (w liceach – 98,4 proc., w technikach - 81,3 proc.), z włoskiego – 94,4 proc. (w liceach – 95 proc., w technikach - 90,9 proc.).

Jeśli chodzi o egzaminy z języków mniejszości narodowych to egzaminy pisemny i ustny z białoruskiego zdało – 100 proc. tegorocznych absolwentów, pisemny i ustny z ukraińskiego – 100 proc., pisemny i ustny z litewskiego – 100 proc.

Trzy obowiązkowe egzaminy

Jak podała CKE, do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym - w maju 2024 r. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2024 r. przystąpiło 247 127 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 231 absolwentów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2024 r. przystąpiło 21 889 tegorocznych absolwentów.

Egzamin maturalny na 231 obywateli Ukrainy, zdało 187 osób, czyli 81 proc.

Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (zdawane na poziomie podstawowym). Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, nie musieli przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli zdali wszystkie egzaminy zawodowe.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych w lipcu (obejmujących tylko sesję majową) maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki. Podano wówczas, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc. (prawo do poprawki miało 7,6 proc), a wśród absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc. (prawo do poprawki miało 14,5 proc.). Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Dla porównania, w lipcu ubiegłego roku CKE ogłaszając wyniki wstępne, podała, że maturę zdało 84,4 proc. absolwentów, a 11,3 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE informowała, że ostatecznie maturę zdało 89,3 proc. (PAP)

Czytaj też: Port Praski z planem zagospodarowania. „Wreszcie coś się tu zmieni”