Dziś matura z matematyki. Dyrektor CKE: nie jest to egzamin wybitnie trudny Miłosz Kuter 08.05.2024 07:04 Po języku polskich przyszedł czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Z egzaminem z „królowej nauk” absolwenci mierzą się od 9:00.

Matura 2024 (autor: PAP/Marcin Bielecki)

Dziś drugi dzień matur. Absolwenci szkół średnich zmierzą się z matematyką. To jeden z obowiązkowych egzaminów, ale - jak mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - nie jest „wybitnie trudny”.

— Tu jest egzamin, podczas którego zdający mogą korzystać i z karty wzorów, w której jest naprawdę bardzo dużo pomocnych informacji przy rozwiązywaniu zadań i z kalkulatora. W jakimś zakresie ten egzamin z matematyki jest egzaminem z czytania tekstu matematycznego. To też nie jest tak, że ten egzamin jest wybitnie trudny — podkreśla Smolik.

Egzamin maturalny zaczął się o 9:00. Maturzyści na napisanie go mają 170 minut. Dziś po południu także pierwsze rozszerzenia — język kaszubski, łemkowski oraz łacina.

Ostatnia taka matura

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w 2021 r. w związku z pandemią COVID-19. W przyszłym roku - tak jak przed pandemią - na maturze będą obowiązywać wymagania z podstawy programowej.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać zwolnienie, trzeba było w kwietniu złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych.

Do kiedy matury?

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Sesja egzaminów ustnych przeprowadzona zostanie w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Abiturienci, którzy nie przystąpią z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, mogą zdawać je w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 3-17 czerwca.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 9 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

