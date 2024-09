Port Praski z planem zagospodarowania. „Wreszcie coś się tu zmieni” Mikołaj Cichocki 10.09.2024 07:36 Port Praski w Warszawie wreszcie doczeka się planu zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najdłuższych procesów planistycznych w stolicy – trwa od 2005 roku. Mieszkańcy nie ukrywają, że czekają na zmiany. – Przydałoby się tu więcej miejsc do rekreacji. Stare drzewa też powinny zostać odpowiednio zaopiekowane – powiedzieli reporterowi Polskiego Radia RDC.

Będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla Portu Praskiego w Warszawie. Ma on objąć atrakcyjne dla deweloperów tereny między dzikim brzegiem Wisły, ulicą Jagiellońską a Sokolą.

Komisja Ładu Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała pomysł podzielenia go na trzy części.

Jak usłyszał nasz reporter, mieszkańcy Pragi Północ czekają na zagospodarowanie terenu, ale nie chcą kolejnych budynków w okolicy.

Projekt uchwały w sprawie podzielenia planu dla Portu Praskiego na trzy części zostanie złożona na radzie miasta 19 września.

Według przedwojennych planów port zwany wówczas Nowym Portem miał składać się z pięciu basenów portowych wypełniających cały teren. Ostatecznie, na terenach dawnego starorzecza Wisły, w okresie międzywojennym powstały jedynie trzy baseny o częściowo murowanych nabrzeżach istniejących do dzisiaj. Port służył do przeładunku towarów i jako port zimowy. Później funkcję przeładunkową przejął Port Żerański.

Do 18 marca 2012 r. w Porcie Praskim cumował dworzec wodny. Dworzec powstał ok. 1885 r. Jeszcze w latach 70. XX wieku używany był jako pływająca przystań dla statków parowych. Po wycofaniu z eksploatacji cumował w Porcie Praskim – do 2008 r. na wysokości ulicy Sokolej, a później bliżej Pomnika Kościuszkowców.

