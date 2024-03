Zabetonowany skwer stanie się oazą zieleni. „To miejsce zmieni się nie do poznania” Mikołaj Cichocki 22.03.2024 08:31 Ruszyły prace przygotowawcze przed modernizacją skweru na Pradze Północ. Chodzi o fragment u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej. Chodzi przede wszystkim o rozbetonowanie tego miejsca. – Pojawi się mnóstwo zieleni, w tym 24 dużych drzew, krzewy, byliny, pnącza czy trawy ozdobne – mówi rzecznik Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

5 Rozbetonowanie skweru na Pradze Północ (autor: RDC)

U zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej na Pradze Północy ruszyły prace przygotowawcze przed modernizacją skweru. Głównym celem jest jego rozbetonowanie.

Rzecznik Zarządu Zieleni mówi, że miejsce to zmieni się nie do poznania.

– Pojawi się mnóstwo zieleni, w tym 24 dużych drzew, krzewy, byliny, pnącza czy trawy ozdobne. Zieleń uzupełnimy małą architekturą, ławkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, a także stolikami szachowymi. Planujemy też wykonanie fontanny posadzkowej oraz placu zabaw dla dzieci – informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Mieszkańcy Pragi Północ przyznali naszemu reporterowi, że zieleń w tym miejscu jest bardzo potrzebna.

Nowy skwer na Pradze Północ – co się zmieni?

Prace będą prowadzone w trzech etapach. Według planów pierwszy i drugi ma się zakończyć jeszcze w grudniu tego roku.

Planowana budowa nowego skweru przy Centrum Praskim Koneser to realizacja projektu z budżetu obywatelskiego „Zielone skwery Pragi”. I etap obejmuje teren o powierzchni 1340 m2 – powstaną tu nowe alejki z płyt chodnikowych i nawierzchni mineralnej, a historyczna nawierzchnia bazaltowa zostanie poddana renowacji.

Projekt nowego skweru stworzyła pracownia mamArchitekci. Wyłoniony w przetargu wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał do 350 dni na wykonanie prac budowlanych. Od kwietnia do września 2025 r. do jego obowiązków będzie należała pielęgnacja posadzonej zieleń.

