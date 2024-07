Co zmienić na Pradze i Targówku? Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi Miłosz Kuter 03.07.2024 07:31 Jak powinna wyglądać rewitalizacja terenów po prawej stronie Wisły w Warszawie? Zostały ostatnie dwa tygodnie, żeby wziąć udział w konsultacjach do Gminnego Programu Rewitalizacji. Zapytaliśmy mieszkańcy, co chcieliby zmienić w swojej okolicy. Zwrócili uwagę przede wszystkim na restaurację przedwojennych kamienic, odnowienie chodników czy zwiększenie liczby nasadzeń.

Konsultacje ws. zmian na Pradze (autor: UM Warszawa)

Jeszcze przez dwa tygodnie można wziąć udział w konsultacjach do Gminnego Programu Rewitalizacji. Swoim zasięgiem obejmuje on Pragę Północ, część Pragi Południe (Kamionek i Grochów) oraz Targówek (Fabryczny i Mieszkaniowy) i zakłada działania do 2030 roku.

– To pierwszy program w Warszawie, który realizowany jest na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji. Ma też taką dodatkową nakładkę w postaci różnych uprawnień planistycznych i działań, które pozwalają nieco inaczej alokować środki i dają większe możliwości, jeśli chodzi o przeznaczenie niektórych terenów po stronie samorządu – mówi radny z Pragi Północ Krzysztof Michalski.

O zdanie zapytaliśmy mieszkańców Pragi. Jak nam powiedzieli, zawsze jest coś, co warto poprawić.

Konsultacje potrwają do 15 lipca. Swoje uwagi można zgłosić online czy pocztą tradycyjną. Można również przyjść do punktu konsultacyjnego:

dla Pragi Północ w środę 3 lipca między godz. 17:00 a 19:00 w okolicach cerkwi św. Marii Magdaleny,

dla Targówka w czwartek 4 lipca między godz. 17:00 a 19:00 w okolicach parku Wiecha (przed wejściem do metra).

Po zakończeniu konsultacji przeanalizowane zostaną opinie i wnioski ze spotkań. Raport z konsultacji opublikowany zostanie do 29 lipca. Znajdą się w nim informacje, czy uwagi mieszkańców mogą być uwzględnione w ostatecznej wersji programu, która zaprezentowana zostanie Radzie m.st. Warszawy na początku drugiej połowy roku.

Treść i założenia Gminnego Programu Rewitalizacji można znaleźć na stronie konsultacje.um.waw.pl.

