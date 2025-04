Ostatnie szlify przed egzaminem dojrzałości. Uczniowie klas maturalnych odebrali świadectwa Kacper Zych 25.04.2025 15:54 Wszyscy zdamy i będzie dobrze — mówi jeden z maturzystów LO im. Baczyńskiego w Warszawie na 10 dni przed pierwszym egzaminem dojrzałości. Uczniowie z klas maturalnych odebrali dzisiaj świadectwa. Jak zamierzają spędzić ostatnie dni przed egzaminami? O to zapytał reporter Polskiego Radia RDC.

Maturzysta/zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

Reporter Polskiego Radia RDC zapytał maturzystów z LO im. Baczyńskiego w Warszawie, jak zamierzają spędzić ostatnie dni przed egzaminami

— Cały czas się uczę, tylko się uczę. Nic więcej nie robię. Jeszcze śpię — powiedział jeden z maturzystów.

— Co umiem, to umiem i do matury nie ma co się więcej uczyć — stwierdził drugi uczeń klasy maturalnej.

Pierwszy egzamin maturalny to język polski. Obędzie się w poniedziałek 5 maja. Następnie we wtorek matematyka i w środę język obcy.

