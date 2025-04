W programie ponad sto wydarzeń. Ruszył Warszawski Tydzień Międzypokoleniowy Kacper Zych 24.04.2025 21:49 „Zwiększ zasięgi międzypokoleniowe” — to hasło tegorocznego Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego. Akcja odbywa się już po raz piąty. W programie znalazło się 121 wydarzeń organizowanych w 83 instytucjach.

Ruszyła piąta edycja Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego. (autor: UM Warszawa)

Ruszyła piąta edycja Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego. To czas spotkań, rozmów i wspólnych działań osób w każdym wieku.

Zastępca Prezydenta Warszawy Jacek Wiśnicki przekazał, że zaplanowano ponad sto wydarzeń.

— Ja myślę, że my po prostu nazywamy rzeczy, które powinny być normalne. Wiemy doskonale, że metryka jest istotna tylko, kiedy na siebie patrzymy. Kiedy działamy wspólnie, kiedy spotykamy się na wspólnych aktywnościach, to bardzo szybko zanika, bardzo szybko przechodzimy na „ty” i stajemy się po prostu jedną drużyną. To jest chyba podstawa dobrych relacji, które chcemy budować w naszym mieście — powiedział Wiśnicki.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zwiększ zasięgi międzypokoleniowe”. Zaplanowano kameralne warsztaty, koncerty a także wyjątkowe spotkania, takie jak podcasty międzypokoleniowe czy pokazy wirtualnej rzeczywistości.

Co w programie?

W tegorocznym programie znalazło się 121 wydarzeń organizowanych w 83 instytucjach – od kameralnych warsztatów, przez koncerty i spacery, po nowoczesne formy spotkań, takie jak podcasty międzypokoleniowe czy pokazy VR. Np. w Teatrze Studio przy wspólnym śniadaniu uczestnicy nie tylko porozmawiają, ale i przeniosą się w świat wirtualnej rzeczywistości, oglądając filmy VR.

Z kolei w CAM przy Armii Ludowej odbędą się spotkania poświęcone sztucznej inteligencji – uczestnicy poznają możliwości i ograniczenia Chatu GPT oraz zobaczą, jak AI rozwija się na świecie.

Nie zabraknie też propozycji dla miłośników miejskich wędrówek – spacer po przemieniającym się Służewcu Przemysłowym odsłoni „Tajemnice Mordoru”, a wyprawa po Grochowie pozwoli odkryć jego architektoniczne sekrety i lokalne legendy.

W Muzeum Farmacji uczestnicy warsztatów poznają zapachy XIX-wiecznej aromaterapii i sekrety dawnych aromatariuszy, a poranki w Domu Kultury Świt rozpoczną się od regenerującego Tai Chi w zielonej przestrzeni Bródna.

Z kolei w Otwartej Kolonii będzie można wziąć udział w relaksujących sesjach masażu i gimnastyki twarzy prowadzonych przez aktorkę Dorotę Porowską.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji nadchodzącego Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej i potrwa do 30 kwietnia.

