Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. W programie blisko 300 wydarzeń

Dzisiaj w stolicy rozpoczyna się drugi Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego. Zaplanowano blisko 300 wykładów, warsztatów i spotkań ze specjalistami. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży. – Od 4 do 12 kwietnia, oferujemy mieszkańcom bogaty program bezpłatnych wydarzeń poświęconych kryzysom emocjonalnym, uzależnieniom, objawom depresji czy lęku dzieci i młodzieży – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.