„Warszawa chroni”. Czy mieszkanki stolicy mogą czuć się bezpiecznie? Kacper Zych 23.04.2025 22:11 Bezpieczeństwo kobiet w stolicy było tematem konferencji zorganizowanej w ramach programu „Warszawa chroni”. Podczas wydarzenia rozmawiano o tym, czy mieszkanki stolicy mogą czuć się bezpiecznie zarówno w przestrzeni publicznej, jak i we własnych domach. — Chcemy realizować konkretne zadania, które zwiększą bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt — zaznaczyła zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

„Warszawa chroni”. Czy mieszkanki stolicy mogą czuć się bezpiecznie? (autor: RDC)

Warszawa przeciwstawia się przestępstwom seksualnym. W ramach programu „Warszawa chroni” odbyła się konferencja „Bezpieczne kobiety w Warszawie”.

Podczas wydarzenia dyskutowano o tym, w jaki sposób można przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu miasta, funkcjonariusze służb mundurowych oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra podkreślała, że trzeba zwiększyć świadomość społeczeństwa.

— My nie postawimy policjanta na każdym rogu, my nie postawimy strażnika miejskiego, żeby odprowadzał każdą kobietę czy dziewczynę do domu, ale wspólnie możemy stworzyć taki system reagowania, czujności, tego, żeby z troską patrzeć wokół siebie i reagować — powiedziała Machnowska-Góra.

— Nie tylko chcemy dyskutować i wymieniać się doświadczeniami, ale też chcemy, jako miasto stołeczne Warszawa, w ramach naszych możliwości i kompetencji realizować konkretne zadania, które zwiększą bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt — zaznaczyła Machnowska-Góra.

Przemoc wobec kobiet. Jak reagować?

Komendant Straży Miejskiej Magdalena Ejsmont zaznaczyła, że każdy powinien wiedzieć, jak reagować w takich sytuacjach.

— Kwestia świadomości, kwestia edukacji. Tak naprawdę od najmłodszych lat, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkolach mówimy o kwestii bezpieczeństwa. Uczymy, pod jaki numer zadzwonić, gdyby coś się działo — powiedziała Ejsmont.

Straż Miejska prowadzi również kursy samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Warszawianka” i dla mężczyzn „Bezpieczny Warszawiak”.

Czytaj też: Syn miał zabić swoją matkę. Prokuratura: był niepoczytalny