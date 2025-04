Syn miał zabić swoją matkę. Prokuratura: był niepoczytalny RDC 23.04.2025 19:59 Warszawska prokuratura okręgowa poinformowała w środę, że Wojciech S., który w maju ubiegłego roku zabił 84-letnią matkę w bloku przy ul. Bryły na Mokotowie, jest niepoczytalny. Prokurator zawnioskował o umorzenie sprawy i leczenie w zakładzie psychiatrycznym.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie (autor: RDC)

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie śledztwa i zastosowanie środków zabezpieczających przeciwko Wojciechowi S.

Mężczyzna jest podejrzany o to, że 15 maja 2024 roku przy ulicy Bryły, zabił matkę. Wojciech S. wielokrotnie bił ją pięścią, a także nasadą dłoni w twarz oraz powodował inne obrażenia młotkiem i dźgając ją nożem.

— To spowodowało rozległe obrażenia ciała, co doprowadziło do śmierci pokrzywdzonej, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach zniesionej zdolności rozpoznania jego znaczenia oraz zniesionej zdolności pokierowania swoim postępowaniem — zaznaczył prok. Skiba.

W śledztwie zasięgnięto opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz biegłego psychologa celem oceny stanu zdrowia psychicznego mężczyzny. W opinii biegli wnioskowali o poddanie Wojciecha S. obserwacji psychiatrycznej w warunkach oddziału szpitalnego. Po przeprowadzeniu obserwacji biegli stwierdzili, że Wojciech S. w trakcie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem.

— Zachodzą więc przesłanki z art. 31 § 1 k.k. Prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej w ocenie biegłych jest wysokie, co rodzi konieczność orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ inne środki zabezpieczające, byłyby niewystarczające — zaznaczył prok. Skiba.

