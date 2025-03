Tragiczny wypadek na Woronicza. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dominikowi Z., który jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym na ul. Woronicza w Warszawie. Do zdarzenia doszło 13 sierpnia ubiegłego roku. Jedna osoba zmarła na miejscu, druga w szpitalu, a kilku rannych, w tym dziecko, trafiło do szpitala. Podejrzanemu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.