Pożar CH Marywilska 44. Wiemy, kiedy będzie gotowa ekspertyza biegłych [SPRAWDŹ]

Do końca czerwca ma być ekspertyza biegłych ws. pożaru hali Marywilska 44 — poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Jak zaznaczył, nie jest wykluczany udział obcych służb. — Jednym z najbardziej poważnych wątków w tej sprawie jest po pierwsze to, że było to podpalenie [...] A po drugie, że podpalenie na rzecz obcego wywiadu — dodał Nowak.