Ruszyły szkolenia „Trenuj z wojskiem”. Co w tegorocznym programie? Miłosz Kuter 05.04.2025 13:32 To wyjątkowa okazja to poznania wojska „od kuchni” – dziś m.in. w Warszawie 6. edycja programu ministerstwa obrony narodowej „Trenuj z wojskiem”. – Z pewnością dla uczestników, którzy wezmą udział w naszym szkoleniu, takim najciekawszym elementem będzie pokaz statyczny naszego sprzętu – mówi 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej kpt. Jacek Piotrowski.

6. edycja Trenuj z wojskiem (autor: 1 Warszawska Brygada Pancerna)

Dziś rozpoczęła się 6. edycja szkolenia MON pn. „Trenuj z wojskiem”. Są to jednodniowe kursy wojskowe dla polskich obywateli. 8-godzinne szkolenie obejmuje wprowadzenie do m.in. strzelectwa, walk wręcz, pierwszej pomocy czy survivalu.

Szkolenia odbywają się m.in. na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Jak mówi rzecznik jednostki, można poczuć się jak członek oddziału i wylicza, co składa się na 8-godzinne szkolenie.

– Zajęcia z medycyny pola walki, czy elementów przetrwania i obsługi broni. Z pewnością dla uczestników, którzy wezmą udział w naszym szkoleniu, takim najciekawszym elementem będzie pokaz statyczny naszego sprzętu, czyli będzie można porozmawiać nie tylko z czołgistami, ale też wejść na czołg, zobaczyć jak on wygląda – mówi kpt. Jacek Piotrowski.

Kolejne szkolenia na Mazowszu odbędą się w Zegrzu w szkole podoficerskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Potrwają do 5 lipca. Do tej pory w tego typu kursach w całej Polsce wzięło udział ok. 28 tys. osób.

Jak trenować z wojskiem?

Jak informuje resort obrony, na zajęcia można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt.

„Zapisywać można się przez telefon, komunikator, SMS, mail. Wojsko zaprasza chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim obywatelstwem. Zapewniamy: szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim” – czytamy w komunikacie.

„Trenuj z wojskiem” to jeden z kilku programów kursów i szkoleń dla cywili, które w ostatnich latach organizuje MON.

Poza tym w 2024 r. zorganizowane zostały „Wakacje z wojskiem”, w ramach których ochotnicy mogli przejść odpłatne miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową.

MON organizuje również – we współpracy z resortem edukacji narodowej – program „Edukacja z wojskiem”, w ramach którego żołnierze WP prowadzą w szkołach praktyczne i teoretyczne zajęcia z m.in. postępowania w sytuacjach zagrożenie czy pierwszej pomocy.

