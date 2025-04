Ile miejsc schronienia dla mieszkańców Śródmieścia? Burmistrz podaje liczby Adam Abramiuk 05.04.2025 09:24 Prawie 55 procent zameldowanych mieszkańców Śródmieścia ma zapewnione miejsce schronienia — mówił w Polskim Radiu RDC burmistrz dzielnicy Aleksander Ferens. Do końca marca zarządcy i właściciele budynków musieli zgłosić do urzędów gmin i dzielnic posiadane miejsca schronienia lub schrony. Te będą teraz sprawdzane przez urzędników.

Schron w Warszawie (autor: RDC)

Do tematu odnieśli się na antenie Polskiego Radia RDC samorządowcy. Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens powiedział w „Magazynie samorządowym”, że prawie 55 procent zameldowanych mieszkańców Śródmieścia ma zapewnione miejsce schronienia.

— Badania trwają, ja dostaję informacje dotyczącej liczby schronów w poszczególnych administracjach, budynkach. Stan jest oczywiście różny w zależności od dysponenta tego schronu czy też pomieszczenia ochronnego. Śródmieście ma proporcjonalnie największą liczbę miejsc dla mieszkańców w całej Warszawie — powiedział Ferens.

Burmistrz Cegłowa Marcin Uchman przyznał, że do niego nie dotarły żadne zgłoszenia o schronach, ale też go to nie dziwi ze względu na to, że Cegłów jest niewielkim miasteczkiem.

Gmina widzi rozwiązanie w planowanej inwestycji mającej być także miejscem schronienia.

— Zlokalizowana w centrum, więc najłatwiej byłoby mieszkańcom Cegłowa czy okolicznych miejscowości tam właśnie schronić się w przypadku zagrożenia. Sąsiadujemy około 15 kilometrów z bazą lotniczą Janów. Teoretycznie przy zagrożeniu te nasze tereny też nie są bezpieczne — stwierdził Uchman.

Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski poinformował, że miejsca schronienia są, ale wymagają dużej modernizacji.

— Przyzwyczailiśmy się do tego, że od kilkudziesięciu lat żyjemy w czasie pokoju i że wojny nie będzie. Więc myślę, że nikt zbytnio nie przykłada uwagi do tego, aby budować nowe schrony czy modernizować te istniejące. Sytuacja się zmienia i w związku z tym to nasze myślenie też się będzie zmieniać — dodał Chrzanowski.

Według dotychczasowych danych MSWiA w całej Polsce w schronach jest miejsca dla ok. 300 tys. osób. W przypadku miejsc schronienia jest ich ok. 1 mln 300 tys.

