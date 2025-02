Antyterrorystyczne zapory na Trakcie Królewskim coraz bliżej RDC 06.02.2025 06:41 Drogowcy otworzyli oferty w przetargu na dostawę przenośnych antyterrorystycznych zapór drogowych, które w weekendy staną na Trakcie Królewskim. Obecnie używane betonowe nie spełniają wszystkich wymagań i są trudne w obsłudze. Teraz kolej na wybór oferenta.

Na Trakcie Królewskim staną antyterrorystyczne zapory drogowe (autor: Mariusz Cieszewski/ZDM)

Oferty w przetargu na dostawę przenośnych antyterrorystycznych zapór drogowych zostały otworzone przez drogowców. Bariery będą mobilne, montowane i demontowane za pomocą dźwigu HDS.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie tak opisał przedmiotu zamówienia: „Po atakach terrorystycznych z wykorzystaniem samochodów ciężarowych i osobowych m.in. we Francji zaszła potrzeba, aby poza tradycyjnym zamknięciem ulic (...) zastosować elementy, które będą fizycznie uniemożliwiać przejazd”.

Do tej pory podczas zamykania Traktu Królewskiego w weekendy stosowano żółte bariery betonowe. Jednak według drogowców, „w toku eksploatacji okazało się, że tego typu bariery nie są optymalnym rozwiązaniem z uwagi na charakter ciągu ulic”.

Traktem często przemieszczają się przemarsze i protesty, wtedy potrzebne jest udostępnienie większej szerokości jezdni, by przepuścić tłum. W związku z tym ZDM jest zmuszony do wywożenia i przywożenia barier betonowych przy każdej takiej sytuacji.

„Zachodzi konieczność zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają w łatwy sposób, bez użycia ciężkiego sprzętu, udostępnienie przejścia lub przejazdu przez zabezpieczenia” - zaznaczył ZDM w opisie.

Gdzie staną zapory?

Bariery staną na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu. Zapory w pozycji otwartej będą miały wysokość maksymalnie 12 centymetrów i pozwolą na przejazd każdego typu pojazdu. W pozycji zamkniętej będą miały wysokość do 120 centymetrów i umożliwią przejście pieszych i przejazd rowerzystów.

Muszą też wytrzymać uderzenie pojazdu o masie około 7 ton z prędkością około 48 km/h pod kątem zbliżonym do 90 stopni, a także nie pozwolą na przedostanie się takiego pojazdu w strefę chronioną.

Do obsługi barier szkoleni będą przedstawiciele służb porządkowych i służb miejskich (np. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Pogotowia Gazowego, Energetycznego, MPWIK, ZRiKD, ZDM). Miasto zarezerwowało na to w budżecie kwotę 1,2 mln zł.

Otwarcie ofert w przetargu

Do przetargu stanęły trzy firmy, jednak oferta jednej z nich zostanie najprawdopodobniej odrzucona. „Oferta ta nie spełnia wymogów formalnych np. nie złożyła wadium. Jest to błędna oferta i prawdopodobnie zostanie odrzucona” - wyjaśnił rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Chodzi o ofertę konsorcjum Van Berde - Zubiel, Pogoda Sp. k. na niską kwotę ok. 90 tys. zł.

Dwie pozostałe oferty oscylują w granicach 2 mln zł. Spółka DFE Security złożyła ofertę na ponad 1,7 mln zł, a Consel Group AG na ponad 1,9 mln zł. Choć są to kwoty wyższe niż zakładano w budżecie, drogowcy liczą na rozstrzygnięcie przetargu.

„To było dobre otwarcie ofert i wydaje mi się, że zmierzamy do rozstrzygnięcia przetargu” - powiedział Dybalski.

Wybrany oferent będzie miał cztery miesiące od momentu podpisania umowy na wywiązanie się z zamówienia.

