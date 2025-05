Legia Training Center otwiera swoje bramy w Noc Muzeów. Co będzie można zobaczyć? Miłosz Kuter 04.05.2025 17:16 Legia Training Center – najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowo-Wschodniej i drugi dom Legii Warszawa w Książenicach – odsłoni swoje tajemnice dla zwiedzających w Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się 17 maja. „To okazja, by poczuć się jak profesjonalny piłkarz” — mówi Jakub Myszkorowski z Legii.

Legia Training Center (autor: RDC)

Interaktywne centrum treningowe, szatnie rodem z Ekstraklasy i wyjątkowa placówka analityków piłkarskich. Na zwiedzanie najnowocześniejszego ośrodka treningowego w Europie Środkowo-Wschodniej zaprasza stołeczna Legia.

Legia Trening Center w podwarszawskich Książenicach otwiera swoje drzwi zainteresowanych osób podczas zbliżającej się Nocy Muzeów, która będzie miała miejsce już 17 maja.

Jakub Myszkorowski z Legii przyznaje, że jest to okazja, by poczuć się jak profesjonalny piłkarz.

— O Legia Training Center mówimy drugi dom Legii Warszawa. Natomiast tak realnie rzecz ujmując, jest to pierwszy dom, bo tutaj pierwszy zespół spędza 90 procent czasu. Tutaj zawodnicy mają swoje pokoje hotelowe, tutaj jedzą posiłki, regenerują się, szykują do meczów, mają odprawy. Spróbujemy razem to wszystko zobaczyć i poczuć się przez chwileczkę tak jak zawodnicy pierwszej drużyny — mówi Myszkorowski.

Przygotowano mnóstwo atrakcji.

— Poza opowieścią o Akademii, o Szkole Mistrzostwa Sportowego powiemy także o Champions Kids Lab, czyli jednym z sześciu na świecie interaktywnych trenażerów, czyli halą, do której wchodzi się i w otoczeniu pięciu interaktywnych ekranów wykonuje się ćwiczenia tak, aby poczuć się jak zawodnik podczas profesjonalnego meczu. Zwiedzimy halę sportową, zajrzymy do naszej strefy odnowy biologicznej, zobaczymy wszystkie boiska — dodaje Myszkorowski.





Będą boiskowe animacje dla dzieci i młodzieży. Start o 16:00. Oprowadzania zakończą się o pierwszej w nocy.

