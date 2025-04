Atak dronów na zakład mikroelektroniki w Briańsku na zachodzie Rosji RDC 28.04.2025 22:52 Władze regionalne w Rosji poinformowały o zmasowanym ataku ukraińskich dronów na Briańsk w zachodniej części kraju. Szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko potwierdził, że zaatakowane zostały zakłady mikroelektroniki w Briańsku, które produkują komponenty m.in. do systemów rakietowych. Poniedziałek to 1059. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: MARIA SENOVILLA/PAP/EPA)

„Fabryka Kremnij w Briańsku została ponownie zaatakowana przez nieznane drony. Zakład produkuje mikroelektronikę do systemów rakietowych, do pocisków Pancyr i Iskander, a także do radarów i systemów walki elektronicznej oraz rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych” – przekazał szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko.

Szef CPD powiadomił, że do ataków na tę fabrykę dochodziło już wielokrotnie i zakład musiał wstrzymywać działalność.

Gubernator rosyjskiego obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz poinformował o zmasowanym ataku bezzałogowych statków powietrznych na region.

„Jednostki obrony powietrznej rosyjskiego ministerstwa obrony zniszczyły kilkadziesiąt bezzałogowych statków powietrznych nad naszym regionem (...) W wyniku ataku Sił Zbrojnych Ukrainy uszkodzone zostały obiekty cywilne i infrastruktura” – napisał gubernator w Telegramie.

Ministerstwo obrony Rosji podało, że siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły 115 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych, w tym 102 drony nad terytorium obwodu briańskiego.

