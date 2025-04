Zmasowany atak z użyciem dronów. Wojska rosyjskie zaatakowały Odessę

Wojska rosyjskie przeprowadziły ostatniej nocy zmasowany atak z użyciem dronów na Odessę, na południu Ukrainy; wybuchły pożary, są ranni — poinformowały we wtorek rano władze lokalne. Intensywność walk na froncie powróciła do poziomu sprzed Wielkanocy — przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wtorek 22 kwietnia to 1053. dzień wojny w Ukrainie.