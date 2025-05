Ruszają matury 2025. Największe egzaminy w Warszawie „Jest stres, ale niewielki” Adrian Pieczka 05.05.2025 08:39 Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Największa matura zostaje przeprowadzona przy stadionie Legii w Warszawie. Egzamin pisze tam pięć tysięcy uczniów Szkoły w Chmurze. To o ponad dwa tysiące więcej niż rok temu.

5 Szkoła w Chmurze gotowa na matury (autor: RDC)

Dziś rozpoczęły się egzaminy maturalne. Największy egzamin zaplanowano w Warszawie – przystępują do niego uczniowie Szkoły w Chmurze.

Jak sprawdził obecny na miejscu nasz reporter, część maturzystów jest pewna siebie, niektórzy jednak miewają chwile zwątpienia.

Miasteczko maturalne dla uczniów Szkoły w Chmurze powstało na boiskach treningowych i przedpolach wschodniej trybuny stadionu Legii Warszawa przy Łazienkowskiej

Jak mówi Michał Cieśla z Fundacji Szkoła w Chmurze, uczniom zostały zapewnione najbardziej profesjonalne sale w Polsce.

– Z nagłośnieniem liniowym i wygłuszeniem, telebimami, ekranami, klimatyzacją, oświetleniem. Najwyższy standard konferencyjny i do tego oczywiście zespoły ratownictwa medycznego na terenie miasteczka maturalnego – wylicza.

Obok miasteczka maturalnego wyznaczona została strefa rodzinna.

– Rodzice, rodzeństwo i przyjaciele maturzystów będą mogli w miłej piknikowej atmosferze napić się kawy i wziąć udział w warsztatach. To też fantastyczna okazja do spotkania się naszej społeczności i wymiany doświadczeń. W miasteczku maturalnym staną najmniejsze i największe sale egzaminacyjne w Polsce – dodaje.

Fundacja zapewnia, że konsultowała organizację egzaminu z Centralną oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Na całym Mazowszu do matury podejdzie ponad 57 tys. uczniów.

Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 22 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się w piątek i potrwają do 24 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o 9:00 i 14:00.

