Aktywiści klimatyczni na Moście Śląsko-Dąbrowskim. Będzie paraliż miasta?

Aktywiści klimatyczni ruszyli na Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie. Według zapowiedzi planują przejść dziś przez trzy stołeczne mosty, by zwrócić uwagę rządzących na problemy klimatyczne. Na moście jest ok. 50 aktywistów. Tworzy się coraz większy korek. Na miejscu jest również reporter Polskiego Radia RDC.