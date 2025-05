Na początek egzamin z języka polskiego. Dziś rozpoczynają się matury RDC 05.05.2025 06:22 Dzisiaj o 9:00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczną się matury. Przystąpi do nich około 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na Mazowszu do egzaminów dojrzałości podejdzie ponad 57 tysięcy osób.

Matura 2025 (autor: RDC/zdjęcie archiwalne)

Ponad 57 tysięcy uczniów na Mazowszu zaczyna dziś egzaminy maturalne.

Absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia rozpoczną je egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Andrzej Pyszkiewicz z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie przypomina, że zdający musi przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych.

— Jest to język polski na poziomie podstawowym pisemnym i ustnym, jest to matematyka, tylko egzamin pisemny zdawany na poziomie podstawowym, jest to język obcy nowożytny, zdawany zarówno w części pisemnej na poziomie podstawowym, jak i w części ustnej — mówi Pyszkiewicz.

Dodatkowo zdający musi przystąpić do jednego przedmiotu z poziomu rozszerzonego. Najwięcej osób napisze rozszerzenie z języka angielskiego.

— Około 38 tysięcy zdających zadeklarowało ten przedmiot. Także przedmiotami, które cieszą się dużą popularnością wśród zdających, co jest związane z wyborem studiów akademickich, są biologia, chemia, matematyka, także jest to geografia — dodaje Pyszkiewicz.

Jakie przedmioty są najmniej popularne?

— Jest to na przykład filozofia, około 600 zdających zadeklarowało wybór tego przedmiotu. Są to przedmioty typu historia muzyki, do której przystąpi około 70 zdających — wymienia Pyszkiewicz.

Sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa do 22 maja. Egzaminy ustne rozpoczną się w piątek i potrwają do 24 maja.

Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o 9:00 i 14:00.

Czytaj też: Rusza maturalny maraton. Premier: spójrzcie na mnie i innych polityków