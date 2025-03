Zakaz parkowania na błoniach Stadionu Narodowego i zamknięte ulice RDC 28.03.2025 07:14 W związku z niedzielnym Półmaratonem Warszawskim i towarzyszącym mu Biegiem na Piątkę od piątku od godziny 6.00 nie można zaparkować na błoniach Stadionu Narodowego. Ograniczenia te będą obowiązywały do niedzieli do końca dnia.

PGE Narodowy (autor: PGE Narodowy)

W niedzielę odbędzie się Półmaraton Warszawski i Bieg na Piątkę. Sparaliżowane dla ruchu zostanie pięć dzielnic: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Praga-Północ i Praga-Południe, zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Gdański.

„Ulice na obu trasach zostaną zamknięte, a autobusy i tramwaje będą kursowały objazdami” – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W tym roku „116 123 Półmaraton Warszawski” zrywa z tradycją kolejnej numeracji zawodów. Cyfry przed nazwą biegu to odwołanie do numeru telefonu zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Linia oraz platforma 116sos.pl działają codziennie i przez całą dobę, oferując wsparcie psychologiczne każdemu, kto tego potrzebuje.

Weekendowe zmiany w ruchu

W niedzielę o godz. 4:00 zostaną zamknięte aleja i most Poniatowskiego. Od rana na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona nie pojadą tramwaje. Most będzie zamknięty do godz. 14.00.

O godz. 9.00 zostanie zamknięta jezdnia Wału Miedzeszyńskiego i Wybrzeża Szczecińskiego prowadząca w kierunku Pragi-Północ od ul. Zwycięzców do Zamoście. Tak będzie do 10.30. Z kolei jezdnia ulic Zamoście i Sokolej w stronę Targowej będzie wyłączona z ruchu od 9.00 do 15.00, a prowadząca w kierunku mostu Świętokrzyskiego – od 11.00 do 15.00.

Również od 9.00 zamknięte będą obie jezdnie Alej Jerozolimskich – od ronda de Gaulle'a do mostu Poniatowskiego. Jezdnia w kierunku centrum w godz. 10.30-12.00 zostanie zamknięta od ronda de Gaulle'a do ronda Dmowskiego.

Jezdnia Marszałkowskiej w kierunku placu Bankowego na odcinku od ronda Dmowskiego do Królewskiej będzie zamknięta w godz. 10.30-12.30. W tym czasie kierowcy nie przejadą w poprzek Świętokrzyską.

Ulica Królewska w kierunku Krakowskiego Przedmieścia będzie wyłączona z ruchu od godz. 10.30 do 12.00. Z kolei w godzinach 10.30-13.00 będą zamknięte ulice: Miodowa, Bonifraterska i Muranowska (jezdnia w kierunku Stawki). Podczas zawodów pozostanie otwarty przejazd ulicami: Sanguszki, Konwiktorską i Międzyparkową.

Ulica Andersa będzie całkowicie zamknięta od Muranowskiej do Zajączka w godz. 10.30-13.30. W tych samych godzinach zostanie również wyłączona z ruchu jezdnia ul. Mickiewicza od wiaduktu nad torami kolejowymi w kierunku Trasy Armii Krajowej. Otwarty pozostanie przejazd w przeciwną stronę. Z placu Wilsona kierowcy nie pojadą w kierunku Wisłostrady.

Ulica Rudzka i Lektykarska zostaną wyłączone z ruchu w godz. 10.30-13.30, a Podleśna i Gwiaździsta – od 11.00 do 14.00.

Od godz. 11.00 do 14.30 będzie zamknięta jezdnia Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku centrum na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Gdańskiego. Kierowcy nie zjadą na Wisłostradę do centrum z: Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK, mostu Grota-Roweckiego i ul. Krasińskiego. Ruch na nitce w stronę Łomianek przez cały czas trwania zawodów będzie utrzymany.

Ul. Krajewskiego, Zakroczymska i Szymanowska zostaną wyłączone z ruchu od godz. 11.00 do 14.30. W tych samych godzinach będzie zamknięta jezdnia ul. Słomińskiego i mostu Gdańskiego w kierunku Pragi-Północ. Nitka w kierunku Śródmieścia będzie cały czas przejezdna.

Wybrzeże Helskie będzie nieprzejezdne w godz. 11.00-15.00. Kierowcy nie wjadą tu z Zatylnej i z Ratuszowej. W tych samych godzinach zostanie zamknięte Wybrzeże Szczecińskie od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Świętokrzyskiego. Również od godz. 11.00 do 15.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: Okrzei (od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej), Jagiellońska (od Okrzei do Zamoyskiego), Zamoyskiego (od Jagiellońskiej do Targowej) i Sokola.

W niedzielę od godz. 9.00 do 15.00 samochodów nie będzie można zaparkować również przy trasie biegu, a także na niektórych objazdach.

Autobusy i tramwaje na objazdach

ZTM przekazał, że w niedzielę skróconymi trasami pojadą autobusy linii: 106 (Ostroroga – plac Grzybowski), 178 (Skorosze – rondo Daszyńskiego), 503 (Natolin Płn. – plac Konstytucji), 518 (Nowodwory – Metro Marymont) i 521 (Falenica – rondo Wiatraczna). Od początku dnia trasami zmienionymi będą kursowały tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy 111, 117, 158 i 507.

Potem, od godz. 9.00, sukcesywnie będą zamykane kolejne ulice na trasie zawodów. Wówczas autobusy linii: 102, 107, 114, 116, 122, 125, 127, 128, 131, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 175, 180, 181, 185, 197, 202, 409, 500 i 517 również zmienią swoje trasy.

Kiedy uczestnicy półmaratonu będą na trasie, wyłączony zostanie również ruch tramwajowy na ul. Andersa, Mickiewicza, Słowackiego i Międzyparkowej. Spowoduje to zmiany tras tramwajów linii: 6, 15, 16, 17 i 18.

„Uczestnicy obu biegów w niedzielę, 30 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD w graniach I strefy biletowej” – poinformował ZTM.

Czytaj też: Schrony w Warszawie. Ekspert: metro nie jest budowlą ochronną