Powrót 5-proc. VAT na żywność. Jak wpłynął na ceny w marketach i na bazarkach? Miłosz Kuter 02.04.2024 19:56 Powrót 5-procentowego podatku VAT na żywność nie wpłynął negatywnie na ceny i nastroje konsumentów w hipermarketach – uważa Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko. Markety, podobnie jak handlarze na bazarkach, na razie pozostawiają ceny bez zmian, robią to jednak kosztem własnych zysków.

Jakie ceny żywności na bazarkach? (autor: RDC)

Ministerstwo Finansów zdecydowało się nie przedłużyć w kwietniu okresowego obniżenia stawki podatkowej na podstawowe produkty spożywcze. Dotyczy on m.in. owoców, mięsa, warzyw czy nabiału.

Jak jednak zauważył Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, powrót podatku nie wpłynął znacząco na ceny, ponieważ sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawia.

– W marcu mieliśmy wyjątkowo niską inflację, i to poniżej celu inflacyjnego. To tym bardziej nie przekłada się na nastroje klientów, a tym samym nie przekłada się istotnie na zmianę polityk sieci handlowych, które kierują się swoją logiką konkurencji – uważa Marek Kłoczko.

Jakie ceny w sklepach od kwietnia?

Markety na razie zostawiają ceny bez zmian, robią to jednak kosztem własnych zysków. Podobnie cen na razie nie podnoszą handlarze na bazarkach.

Dlaczego, wytłumaczył nam to pan Marek, który na bazarku „Egipska” w Warszawie handluje już od 30 lat.

– Producenci wcześniej podnosili ceny, żeby nie było dużych różnic na produktach. Ceny są dość wysokie i nawet po wprowadzeniu pięcioprocentowego podatku na razie zostajemy przy cenach detalicznych, które mieliśmy do tej pory – mówi.

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 roku i była odpowiedzią rządu na szybko rosnącą inflację. Została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 r. na poziomie 9,2 proc. w ujęciu rocznym.

Rozporządzenie przedłużające stosowanie do 31 marca 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, podpisał w grudniu ub.r. ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak. Szacowano wówczas, że dla budżetu to koszt ok. 2,7 mld zł.

