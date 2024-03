Ekspert o przywróceniu 5-proc. podatku na żywność: To wpłynie na nasze portfele RDC 14.03.2024 16:33 Przywrócenie 5-procentowego podatku na żywność może minimalnie wpłynąć na inflację – powiedział w „Magazynie ekonomicznym” RDC Marcin Zarzycki. Adwokat i doradca podatkowy mówił, w jaki sposób Polacy odczują powrót podatku i jaki to będzie miało wpływ na samo państwo.

Jak bardzo wzrosną ceny żywności w Polsce? (autor: Pxhere)

Od 1 kwietnia nie będzie już obowiązywała przejściowa stawka 0 procent VAT wprowadzona w styczniu 2022 roku. Zdaniem eksperta Marcina Zarzyckiego tę zmianę odczują Polacy w swoich finansach.

– Na samą inflację to nie powinno mieć wpływu, będzie natomiast miało wpływ na nasze portfele. Nie będzie to wpływ zauważalny jednostkowo, tylko globalnie, dla państwa – mówił w „Magazynie ekonomicznym” adwokat.

Według wstępnych danych inflacja w styczniu obniżyła się do 3,9 procent i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w ujęciu rok do roku od marca 2021.

Ministerstwo Finansów szacuje, że w lutym i marcu zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu cen żywności utrzymają się w tendencji spadkowej.

Dane dotyczące inflacji ogółem, jak i dynamice cen żywności za styczeń i luty GUS opublikuje jutro w piątek 15 marca.

