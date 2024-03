Rosyjska dezinformacja w operacji zastraszania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega RDC 13.03.2024 17:43 Rosyjski aparat propagandowy w przededniu rocznicy 25-lecia Polski w NATO wzmaga działania dezinformacyjne wymierzone w wizerunek Sojuszu i polskie w nim członkostwo — poinformowało w środę w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że rosyjski aparat propagandowy wzmaga działania dezinformacyjne wymierzone w wizerunek Sojuszu i polskie w nim członkostwo.

Wyjaśniło również, że główny nacisk kładziony jest na próbę przekonania polskiego społeczeństwa, że członkostwo to dla nas zagrożenie.

RCB podało też przykłady dezinformacyjnych linii rosyjskich narracji np. „decyzja Polski o przystąpieniu do NATO była błędem i została podjęta w niesuwerenny sposób pod naciskiem Zachodu” czy też „sojusz NATO umyślnie kreuje problemy w sferze bezpieczeństwa w celu uzasadnienia swojego istnienia”.

Kolejne przykłady to: „członkostwo w NATO przybliża zagrożenie wojenne do Polski, a nie oddala”; „NATO nielegalnie i wbrew ustaleniom z Rosją dokonało rozszerzenia w 1999 roku” oraz „Neutralność i pozablokowość to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie dla Polski”.

