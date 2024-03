Amerykanista o spotkaniu A. Dudy i D. Tuska z J. Bidenem: mogło chodzić o „Nuclear Sharing” Cyryl Skiba 13.03.2024 09:28 Prawdziwy cel wizyty prezydenta i premiera w USA nie został jeszcze ujawniony - uważa prof. Zbigniew Lewicki. Jego zdaniem, może chodzić o program "Nuclear Sharing". Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się z Joe Bidenem wczoraj.

Wizyta prezydenta i premiera w USA (autor: PAP/Krystian Maj/KPRM)

Zdaniem amerykanisty prof. Zbigniewa Lewickiego, który był gościem „Poranka RDC”, nie poznaliśmy jeszcze oficjalnie wszystkich decyzji, które zapadły podczas spotkania Biden, Duda, Tusk w USA. Do spotkania w Białym Domu prezydenta USA z prezydentem oraz premierem Polski doszło we wtorek przed godz. 21 polskiego czasu (16 czasu lokalnego).

Ekspert uważa, że dwaj najważniejsi polscy politycy mogli z prezydentem Stanów Zjednoczonych podjąć decyzje o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

- Jakieś istotne ustalenia, jak sądzę, były podjęte, dotyczące zmiany, wzmocnienia, uzupełnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jako zabezpieczenia przed możliwą agresją ze strony Rosji - mówił na naszej antenie prof. Lewicki.



- Spotkanie Biden, Duda, Tusk mogło dotyczyć programu współdzielenia broni nuklearnej. Do tego potrzebna była zgoda polskiego prezydenta i premiera - zaznaczył Lewicki. - To by tłumaczyło rozmowy w Trójkącie Wajmarskim i to by tłumaczyło wspólną wizytę. Tego nie było w komunikacie, nie wiem, czy za daleko nie interpretuję, ale nie widzę innego powodu, dla którego obaj nie musieliby złożyć wspólnej deklaracji, że są za tym i nie będą tego kontestować - wskazał.



Premier Donald Tusk zapowiedział, że w piątek odbędzie się nagły szczyt Trójkąta Weimarskiego. Do rozmów szefa polskiego rządu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem dojdzie w Berlinie. Przywódcy mają uzyskać informacje w sprawie wizyty polskiej delegacji w Waszyngtonie.

Podczas wczorajszego spotkania prezydent Biden poinformował, że Stany Zjednoczone uruchomią nową, bezpośrednią pożyczkę dla Polski w wysokości 2 miliardów dolarów aby wzmocnić nasze bezpieczeństwo i wesprzeć modernizację armii. Pożyczka ta umożliwi Polsce zakup dodatkowego amerykańskiego sprzętu obronnego, w tym śmigłowców "Apache".

