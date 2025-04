Składka zdrowotna a przedsiębiorcy. Łukasz Osmalak: te zmiany to wciąż mało Adam Abramiuk 14.04.2025 17:11 Mam nadzieję, że prezydent racjonalnie podejdzie do składki zdrowotnej — powiedział w Polskim Radiu RDC poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Polityk liczy na to, że Andrzej Duda podpisze ustawę, która zakłada zmianę naliczania składki dla przedsiębiorców. Do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa.

Łukasz Osmalak (autor: RDC)

Ustawa, która zakłada zmianę naliczania składki dla przedsiębiorców, była jednym z tematów „Polityki w Południe” na antenie Polskiego Radia RDC.

Nowelizację ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak, który był gościem Agnieszki Burzyńskiej, przyznał, że ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę i racjonalnie podejdzie do składki zdrowotnej.

Do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Jak zaznaczył Osmalak, te zmiany to wciąż mało.

— Pierwszym etapem było zlikwidowanie opłacania składki zdrowotnej od środków trwałych, bo to był już totalny absurd. Teraz mamy przegłosowaną ustawę, która zmniejsza składkę zdrowotną. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie, być może jeszcze zmieni się na korzyść — powiedział Osmalak.

Na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln osób. Zmiany będą kosztować budżet państwa 4,6 mld zł.

Składka zdrowotna to punkt, który dzieli koalicję. Przeciwko głosowała Lewica. W piątek w tej sprawie z wizytą u prezydenta był lider Razem Adrian Zandberg. Dziś Andrzeja Dudę odwiedziła kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat.

Jeśli nowelizacja ustawy o składce zdrowotnej wejdzie w życie, to wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia będą w przyszłym roku mniejsze o ok. 4,6 mld zł. Pokrycie tego ubytku z budżetu państwa obiecuje minister finansów Andrzej Domański.

Na najbliższym posiedzeniu (23-24 kwietnia) ustawą ma zająć się Senat. Przeciwnicy zmian, m.in. politycy Lewicy i samorząd lekarski, apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę, kiedy trafi na jego biurko do podpisu.

