Odwołany J. Bartmiński w RDC: Koalicja rządowa musi poważnie potraktować odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa Cyryl Skiba 01.12.2024 12:39 Koalicja rządowa musi poważnie potraktować sprawę odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa - powiedział na naszej antenie były minister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Poseł Polski 2050 mówił o przyczynach swojego odwołania i prezesie PLL LOT.

Jacek Bartmiński (autor: RDC)

Wiceminister aktywów Jacek Bartmiński z Polski 2050 został w piątek odwołany. Jak oświadczył, jego odwołanie jest dokonaną przez premiera oceną nadzorowania PLL LOT. Bartmiński został odwołany przez premiera na wniosek szefa MAP - poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Sprawę skomentował na naszej antenie sam Jacek Bartmiński. Jak powiedział, koalicja rządowa musi poważnie potraktować sprawę odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa.

Polityk Polski 2050 był gościem audycji „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry. Mówił, że jego odwołanie jest dokonaną przez premiera oceną nadzorowania PLL LOT.

- Ukryto przede mną, że część nadzorowanych przede mnie aktywów będzie przeniesiona do innego resortu - wskazał. - Ja, jeśli chodzi o zmianę zasad nadzoru nad państwowymi spółkami, próbowałem namówić kierownictwo ministerstwa jeszcze w styczniu, zaraz po objęciu przez nas sterów rządu. Położyłem na biurku projekt założeń zmiany ustawy o nadzorze Skarbu Państwa, gdzie proponowałem, żeby również tą Radę do Spraw Spółek przeformułować, więc to była możliwość ścieżki rządowej - powiedział.



Pytany o wyniki LOT-u przyznał, że za czasów Fijoła spółka notowała zyski, ale - według niego - był to w znacznej mierze efekt wsparcia środkami publicznymi.

- Sukces LOT-u, który w tej chwili jest, jest pochodną dwóch rzeczy. Gigantycznej pomocy publicznej związanej z COVID-em i problemami zarządczymi w LOT-cie i dobrego kierowania przez akurat poprzednika, który też polityczny, ale z doświadczeniem, pan prezes Rafał Milczarski - mówił były minister aktywów państwowych.



We wtorek rada nadzorcza PLL LOT odwołała ze stanowiska prezesa Michała Fijoła, motywując to wynikami postępowań audytowych. Wcześniej rząd przeniósł nadzór nad PLL LOT i Polską Grupą Lotniczą z ministerstwa aktywów państwowych do resortu infrastruktury.

Nieoficjalnie wiadomo, że Michał Fijoł może w tym tygodniu wrócić do pracy, jako prezes przewoźnika.

