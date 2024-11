Egzekwowanie alimentów ograniczyłoby liczbę aborcji? Wiceprzewodniczący Konfederacji w RDC Miłosz Kuter 07.11.2024 13:43 Powinniśmy jako państwo zmusić ojców do brania odpowiedzialności za swoje dziecko - mówił w Polskim Radiu RDC Michał Wawer, wiceprzewodniczący Konfederacji. Poseł wskazał, że skuteczne egzekwowanie alimentów może wpłynąć na ograniczenie liczby dokonywanych aborcji. Jak zaznaczył - największy problem jest tam, gdzie matka zostaje sama z chorym dzieckiem.

W Sejmie odbyło się w środę pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakłada częściową dekryminalizację przerywania za zgodą kobiety jej ciąży oraz depenalizację pomocy w samodzielnej aborcji. To druga próba przyjęcia takich przepisów. Projekt złożyły wspólnie Lewica i Koalicja Obywatelska.

Do tego tematu w audycji „Polityka w południe” odniósł się gość Agnieszki Burzyńskiej Michał Wawer, wiceprzewodniczący Konfederacji. Wskazał, że potrzebne jest ograniczenie liczby dokonywanych aborcji, a wpłynąć może na to skuteczne egzekwowanie od ojców wzięcia odpowiedzialności za swoje dzieci.

- Nie jako politycy, mówię jako mężczyzna, jako mąż, ojciec, że po prostu wszyscy Polacy powinniśmy oczekiwać, że ktoś kto przestaje się zajmować swoim chorym dzieckiem, porzuca je i zrzuca jakby całą tą odpowiedzialność na matkę, to powinien być człowiek, który jest po prostu towarzysko i kulturowo wyklęty ze społeczeństwa - tłumaczył Michał Wawer.



Jak dodał Wawer, ojcowie muszą zapewnić stabilność swoim dzieciom.

- Ojciec ma takie same prawa i takie same obowiązki jak matka i my powinniśmy również jako państwo na poziomie sądowym, na poziomie kulturowym walczyć o to, żeby każdy mężczyzna został zmuszony do wzięcia za to odpowiedzialności. Na najprostszym poziomie, skuteczniejszą egzekucją alimentów, skuteczniejszą egzekucją tego, że po prostu musi to być wsparcie takie czysto ekonomiczne - tłumaczył.



Sejm zajmuje się projektem ustawy częściowego zniesienia kar za udzielenie pomocy w aborcji. W lipcu pomysł został odrzucony czterema głosami. Jutro odbędzie się głosowanie.

