Dlaczego Polska wciąż nie wyprodukowała brakującej amunicji? J. Kluzik-Rostkowska w Polskim Radiu RDC Adam Abramiuk 15.04.2025 18:13 Trzeba zapytać prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dlaczego Czechom się udało, Niemcom się udało, a Polsce się nie udało — mówiła w Polskim Radiu RDC o produkcji amunicji Joanna Kluzik-Rostkowska. Posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini komisji obrony narodowej tłumaczyła, dlaczego Polska wciąż nie wyprodukowała brakującej amunicji.

Joanna Kluzik-Rostkowska (autor: RDC)

Polska wciąż nie wyprodukowała brakującej amunicji. Joanna Kluzik-Rostkowska tłumaczyła na antenie Polskiego Radia RDC, dlaczego tak się stało.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej i członkini komisji obrony narodowej zaznaczyła w „Poranku RDC”, że jesteśmy obecnie w procesie.

— To jest kwestia zakupu linii produkcyjnej, możliwości produkowania prochu i jeszcze kilku innych rzeczy. Trzeba trochę pomaszerować. Czesi pomaszerowali, Niemcy pomaszerowali, no a my ciągle się boksujemy — powiedziała Kluzik-Rostkowska.

2 kwietnia dotychczasowy Prezes PGZ Krzysztof Trofiniak złożył rezygnację ze stanowiska. Według medialnych doniesień miało być to w związku ze zbyt wolną produkcją amunicji kalibru 155 mm, która jest kluczowa dla ciężkiej artylerii.

4 kwietnia Rada Nadzorcza PGZ S.A. zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa zarządu.

Czytaj też: Premier: czas na repolonizację gospodarki, rynku i kapitału