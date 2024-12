Jarosław Kaczyński straci immunitet? K. Frysztak: musi odpowiedzieć nie za wykroczenia, tylko za przestępstwa Marta Hernik 06.12.2024 13:01 Dzisiejsza sprawa wydaje się błaha. Jarosław Kaczyński powinien odpowiadać za poważniejsze - tak zaplanowane na dziś sejmowe głosowanie nad wnioskiem o uchylenie liderowi PiS-u immunitetu skomentował w „Poranku RDC” poseł PO Konrad Frysztak. - Kaczyński musi odpowiedzieć nie za wykroczenia, tylko za przestępstwa - stwierdził nasz gość.

Posłowie zajmą się dziś wnioskami o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetów posłom PiS - prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, Markowi Suskiemu oraz Anicie Czerwińskiej. Chodzi m.in. o zniszczenie przez tych polityków wieńca składanego przez aktywistę Zbigniewa Komosę przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Komisja poparła też wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi PiS w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty.

Sprawę skomentował na naszej antenie poseł PO Konrad Frysztak. Jak powiedział, Jarosław Kaczyński musi odpowiedzieć nie za wykroczenia, tylko za przestępstwa.

- Czekam na działania prokuratury w tej materii, ale w tym konkretnym przypadku również będę głosował, tak jak mam nadzieję, w przyszłości za uchyleniem immunitetu Jarosława Kaczyńskiego. Bo takie rzeczy jak jakieś przepychanki, napaść na innego człowieka czy zniszczenie jego mienia również nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej każdy parlamentarzysta, poseł, senator powinien świecić przykładem, a Jarosław Kaczyński raczej świeci butą i arogancją - powiedział w „Poranku RDC”.





Ale w koalicji nie ma wobec tego zgody. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zasugerował, że to niegodne, by parlament się zajmował sprawą niszczenia wiązanek podczas obchodów miesięcznic smoleńskich.

- Wpłynął wniosek i to, czy coś jest godne czy niegodne, powinniśmy oceniać wyłącznie w warstwie tego, czy za taki czyn parlamentarzysta powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, bo faktycznie go popełnił i na to dowody co do zasady są - wskazał Frysztak.

Wszystkie wnioski mają pozytywną rekomendację komisji regulaminowej.

