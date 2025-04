Piotr Strach z Komisji Obrony Narodowej o Tarczy Wschód: ma być skuteczna, a nie tania Miłosz Kuter 24.04.2025 09:49 Zabezpieczenia na wschodniej granicy muszą być przede wszystkim skuteczne, a nie tanie - mówił w „Poranku RDC” wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Piotr Strach. To odpowiedź na obawy polskich przedsiębiorców na to, że ich oferty mogą zostać uznane za mało atrakcyjne. Rodzime technologie są często mniej nowoczesne, natomiast bardziej dostępne cenowo.

Piotr Strach (autor: RDC)

Trwa realizacja projektu „Tarcza Wschód”, czyli wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Do przetargów zgłaszają się także polscy przedsiębiorcy, którzy - według medialnych doniesień - obawiają się, że ich oferty mogą zostać uznane za mało atrakcyjne. Rodzime technologie są często mniej nowoczesne, natomiast bardziej dostępne cenowo.

Skomentował to na naszej antenie Piotr Strach z Polski 2050. Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej powiedział, że należy wziąć pod uwagę wszystkie oferty, ale na pierwszym miejscu postawić bezpieczeństwo.

- „Tarcza Wschód” to nie tylko są bunkry, jakieś okopy, to nie tylko są prace ziemne. To jest przede wszystkim elektronika, wykrywanie. Decyzja przede wszystkim należy do fachowców, do wojskowych. Te zabezpieczenia „Tarczy Wschód” muszą być skuteczne i to jest priorytet. Nie będziemy wydawać miliardów złotych z kieszeni podatnika tylko dlatego, że coś jest po prostu tańsze. Wydaje mi się, że ten kompromis będzie dotrzymany - mówił.



Za opracowanie i budowę „Tarczy Wschód” odpowiadają przede wszystkim Siły Zbrojne, zwłaszcza wojska inżynieryjne.

Projekt to program wzmacniania systemu obrony i bezpieczeństwa Polski na wschodniej granicy. Jego głównym celem jest zwiększenie ochrony granicy państwowej oraz rozbudowa infrastruktury obronnej, która ma zabezpieczać Polskę przed zagrożeniami ze wschodu, w tym potencjalnymi agresywnymi działaniami militarnymi, sabotażem czy destabilizacją. Projekt obejmuje województwa przygraniczne na wschodzie i północy kraju.

