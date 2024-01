Inflacja w Polsce w grudniu. GUS opublikował najnowsze dane [SPRAWDŹ] RDC 05.01.2024 10:18 Inflacja w Polsce spadła z 6,5 proc. i wynosi 6,1 proc. Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rok do orku o 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

Sklep (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w Polsce spadła z 6,5 proc i wynosi teraz 6,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w grudniu o 6,5 proc. rdr i wzrostu o 0,3 proc. mdm.

W grudniu 2023 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2022 r. o 5,9 proc. (wskaźnik cen 105,9), a w stosunku do listopada 2023 r. wzrosły o 0,2 proc. (wskaźnik cen 100,2).

Ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do grudnia 2022 r. o 9,8 proc. (wskaźnik cen 109,8), a w stosunku do listopada 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc. (wskaźnik cen 99,7).

Ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do grudnia 2022 r. o 6,0 proc. (wskaźnik cen 94,0), a w stosunku do listopada 2023 r. spadły o 1,8 proc. (wskaźnik cen 98,2).

