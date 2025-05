Wnioski o 800 plus. Coraz mniej czasu na formalności RDC 05.05.2025 19:22 Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres, powinni zrobić to jak najszybciej. 31 maja kończy się okres wypłat na podstawie wniosków z ubiegłego roku – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak przypomniał w poniedziałek ZUS, nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2026 r. Zakład przyjmuje tylko elektroniczne wnioski, a wypłaca świadczenia bezgotówkowo – na rachunki bankowe świadczeniobiorców.

Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej i bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

– Składanie wniosków drogą elektroniczną jest bardzo wygodne. Pozwala zaoszczędzić czas i znacznie usprawnia cały proces – ocenił Karol Poznański z biura prasowego ZUS.

Kiedy wypłaty 800 plus?

Jeśli rodzic złożył poprawnie wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2025 r. – otrzyma świadczenie za nowy okres do 30 czerwca 2025 r., czyli bez żadnej przerwy. Jeżeli złoży wniosek od 1 maja do 30 czerwca 2025 r. – wypłata świadczenia będzie zrealizowana w późniejszym terminie, ale rodzic otrzyma ją z wyrównaniem od czerwca 2025 r.

Natomiast jeśli wniosek zostanie poprawnie złożony po 30 czerwca 2025 r. – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

W przypadku pytań lub jakichkolwiek trudności z obsługą platform elektronicznych warto skorzystać z infolinii ZUS (22) 560 16 00 ZUS lub z pomocy doradców w placówkach terenowych.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko, które nie skończyło 18 lat. Wniosek mogą złożyć rodzice, opiekunowie i osoby sprawujące pieczę zastępczą. Dotychczas ZUS otrzymał już prawie 3,7 mln wniosków.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i opieką nad nim oraz poprawa warunków bytowych najmłodszych obywateli.

Świadczenie przyznaje się niezależnie od dochodu rodziny, jest ono wolne od egzekucji komorniczej i nie podlega opodatkowaniu.

