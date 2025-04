Premier w Gnieźnie: warto ogłosić narodową doktrynę piastowską opartą na sile RDC 25.04.2025 15:04 Warto ogłosić nową narodową doktrynę – doktrynę piastowską opartą na sile, a nie tylko na marzeniach i aspiracjach – powiedział premier Donald Tusk podczas uroczystego zgromadzenia w Gnieźnie posłów i senatorów z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski. W trakcie uroczystości odczytana została uchwała w sprawie rocznicy koronacji pierwszego króla Polski. Akt o takiej samej treści został przyjęty przez obie izby parlamentu.

Premier Donald Tusk przemawia podczas uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego (autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Podczas zgromadzenia posłów i senatorów w Gnieźnie Donald Tusk mówił o rządach pierwszych Piastów, koronacji Bolesława Chrobrego i drodze ku Zachodowi. Zauważył, że wtedy nie było „jakichś prosto wyliczalnych korzyści, nie było funduszy europejskich”. Była, jak wskazał, wspólnota pewnych wartości, którą niewielu wtedy podzielało, a ponadto była świadomość zagrożeń militarnych i politycznych.

– Ta decyzja (o drodze ku Zachodowi) wymagała niezwykłej wyobraźni, braku kompleksów, odwagi i też zdrowego rozsądku. To była decyzja na miarę tysiąclecia, ta decyzja opłaciła się Polsce wtedy i tysiąc lat później. Tak, dziś też się opłaca – ocenił.

Jak mówił, gdy czasami słyszymy głosy narzekające na to, że Polacy muszą płacić jakąś cenę za przynależność do wspólnoty Zachodu, za uczestnictwo w UE, „to wyobraźmy sobie, ile samozaparcia, ile poświęcenia, ile wyobraźni musieli wykazać ci, którzy tysiąc lat temu podjęli taką decyzję”.

Podkreśli, że determinacja i mądre decyzje Bolesława Chrobrego ukształtowały Polskę i do dzisiaj pozostają w mocy.

– Dlatego może dzisiaj warto bez zbędnego patosu ogłosić nową narodową doktrynę, doktrynę piastowską. Doktrynę opartą na sile, nie na złudzeniach, nie tylko na marzeniach, nie tylko na aspiracjach, ale też na sile – powiedział Tusk. – Czymże są w polityce marzenia, aspiracje, plany bez siły? Nikt lepiej tego nie rozumiał niż bohater dzisiejszej uroczystości, Bolesław Chrobry – mówił.

Premier mówił, że nowa doktryna piastowska składa się z trzech filarów, z czego pierwszy to inwestycja w uzbrojenie i armię

– Będziemy mieli najsilniejszą armię w regionie. Tak, nasza armia musi być w stanie odeprzeć każde zagrożenie, czy ze strony wschodu, zachodu, południa, bez znaczenia. Jesteśmy gotowi, aby zbudować najsilniejszą armię w tej części świata – podkreślił premier.

Dodał, że nie zna nikogo poważnego w polskiej polityce, kto kwestionowałby sens silnej pozycji Polski w UE, NATO i w relacjach z największymi sojusznikami. Wskazał, że Polska niedługo podpisze traktat z Francją, a także że budowany jest bardzo efektywny sojusz nordycki z udziałem Wielkiej Brytanii.

💬 Premier @DonaldTusk 👇



Trzeci filar, to nasza pozycja polityczna w regionie, w Europie. Musimy być partnerem cenionym przez wszystkich, bo będziemy silnym partnerem. #DoktrynaPiastowska pic.twitter.com/f2fcc0CiLF — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2025

Pokolenie pokoju

Podczas zgromadzenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że chciałby wierzyć, że nasze pokolenie ma szansę stać się pokoleniem pokoju.

– Każdy z nas pokój rozumie inaczej. Ja rozumiem go tak, jak pewnie znaczna część z państwa tu na tej sali. Pokój to coś, co widzimy, kładąc nasze dzieci codziennie do snu – mówił.

Hołownia ocenił, że żyjemy w „trudnym czasie próby”; wyraził przy tym nadzieję, że ten czas stanie się dla nas szansą, a nie zagrożeniem.

Marszałek Sejmu ocenił, że średniowieczny hymn Gaude Mater Polonia (Raduj się, matko Polsko) powinien zostać mottem piątkowego zgromadzenia, ponieważ „jesteśmy synami i córkami Polski wolnej, dumnej i mądrej”.

Mówił, że Polacy dysponują mądrością ponad 40 pokoleń, które żyły, ginęły i tworzyły swój kraj z myślą o kolejnych pokoleniach. Zaapelował, by nie zapominać o tych wszystkich, którym „my tę Matkę Polskę zostawimy”.

Duma z ojczystego dziedzictwa

Obecny na uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że podczas obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego upamiętniamy potwierdzenie polskiej suwerenności i umocowanie jej w systemie chrześcijańskiej Europy.

– To, że teraz, w XXI wieku, przywołujemy wydarzenia sprzed tysiąca lat, na pozór tak odległe, jest przejawem słusznej dumy z ojczystego dziedzictwa i naszej tożsamości narodowej. To właśnie ambicja i dalekosiężne plany skłoniły Bolesława Chrobrego, aby w 1025 roku sięgnął po królewską koronę – powiedział prezydent.

Prezydent przywołując postaci królów Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego podkreślał, że praca na rzecz budowania dobrobytu i siły obronnej kraju nigdy nie ustaje. Również dziś – powiedział – trzeba odpowiadać na wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej nie tylko na osi Wschód-Zachód, ale też Północ-Południe oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

Uchwała ws. rocznicy koronacji Chrobrego

W trakcie posiedzenia odczytana została uchwała w sprawie rocznicy koronacji pierwszego króla Polski.

Akt o takiej samej treści został przyjęty przez obie izby parlamentu.

W uchwale zapisano m.in., że dzięki koronacji Bolesława Chrobrego Polska stała się suwerennym państwem, uznawanym przez inne europejskie kraje; stała się liczącym w Europie graczem politycznym. Trwałość i niepodległość państwa polskiego potwierdziła koronacja Mieszka II, syna Bolesława I Chrobrego, w grudniu 1025 roku.

Parlamentarzyści podkreślili, że oba wydarzenia „miały fundamentalne znaczenie dla przetrwania naszej Ojczyzny, która mierzyła się w kolejnych latach zarówno z konfliktami wewnętrznymi, jak i wrogością niektórych sąsiadów”.

„Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej upamiętniają wydarzenia, które miały miejsce w Gnieźnie tysiąc lat temu. Posłowie i senatorowie wyrażają przekonanie, że odwaga i mądrość naszych przodków, dzięki którym dziesięć wieków temu Polska stała się trwałym bytem na mapie Europy, są niewyczerpanym źródłem poczucia wspólnoty narodowej i inspiracją do dalszych starań o siłę i pomyślność naszej Ojczyzny” – napisali posłowie i senatorowie.

100-lecie koronacji i uroczystości państwowe

Uroczystości państwowe wpisują się w trwające w Gnieźnie od środy do niedzieli obchody 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta oraz odpust ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej i Gniezna. Dla Kościoła gnieźnieńskiego to również okazja do świętowania 1025. rocznicy powstania pierwszej na ziemiach polskich archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

Obchody kościelne rozpoczną się w sobotni wieczór w katedrze gnieźnieńskiej. W niedzielę legat papieski kard. Kazimierz Nycz odprawi w niej mszę św. Podczas eucharystii odczytane zostanie przesłanie papieża Franciszka. Specjalne słowo przygotowane na uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, Franciszek przekazał jeszcze w marcu.

Bolesław Chrobry został koronowany w Gnieźnie w 1025 roku, najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia. Po śmieci Chrobrego, jeszcze w tym samym roku, na króla Polski koronowany został jego syn Mieszko II Lambert.

